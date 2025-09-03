Hospitales desbordados en verano: "Con el personal para 42 pacientes, hemos atendido a 70"

Los detalles Médicos, enfermeros y personal de la sanidad pública denuncian la situación que cada verano ocurre en muchos hospitales españoles: urgencias llenas, con el doble de pacientes hacinados en salas de espera y pasillos, y falta de personal.

Ya lo advirtieron los sanitarios y, un verano más, ha vuelto a ocurrir: hospitales con las urgencias llenas, con el doble de pacientes hacinados en salas de espera y pasillos. Ocurre en varias comunidades autónomas: médicos y enfermeros se van de vacaciones y las bajas no se cubren.

En el Hospital La Paz de Madrid temen una saturación permanente: "Cuando tú tienes la sensación de que no puedes ajustarte a la buena práctica clínica, en función de necesidades estructurales que no están resueltas, te genera una situación de ansiedad", afirma el psicólogo clínico del centro, Javier Barbero.

Porque la falta de personal afecta a todas las categorías: "Sé de cirugías que se han tenido que suspender por falta de personal", explica Fernando Herrero, celador de La Paz. Igualmente, en el Hospital 12 de Octubre, también de Madrid, hay una sala de urgencias en la que llega a haber el doble de pacientes permitidos.

"Con el mismo personal que atiende a 42 pacientes, hemos estado atendiendo a 70", lamenta Lucía García, delegada sindical de MATS. Algo que llama aún más la atención viendo este dato: en el hospital hay ahora mismo 210 camas cerradas.

En el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, tampoco recuerdan una situación parecida: "Vienen personas mayores en muy mal estado que se quedan esperando en sillones horas, horas y horas para ser atendidos", lamenta María del Mar Suárez, delegada de UGT del hospital. Es la sanidad pública la que grita ayuda urgente.