Un hombre mata presuntamente a su padre e intenta suicidarse en el metro en Barcelona

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado con signos de violencia en un piso de la Ciudad Condal. El presunto autor de los hechos es su hijo, que posteriormente habría intentado quitarse la vida en el metro.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el distrito de Sant Martí, Barcelona, presuntamente asesinado por su hijo. El cuerpo de la víctima, con signos de violencia, fue hallado el jueves por la tarde. Agentes de la División de Investigación Criminal y de la Policía Científica acudieron al lugar para analizar la escena. Paralelamente, un hombre intentó suicidarse en el metro, siendo identificado como el presunto autor del crimen. El presunto autor, de 49 años, fue llevado al hospital en estado grave. Los investigadores consideran el caso como un episodio de violencia doméstica.

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre asesinado presuntamente por su hijo, que después intentó quitarse la vida en el metro de Barcelona y ahora está hospitalizado en estado grave.

La policía catalana ha informado de que el cuerpo sin vida de la víctima, que presentaba signos de violencia, fue localizado a primera hora de la tarde del jueves en un piso del distrito de Sant Martí. Hasta allí se desplazaron agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) y de la Policía Científica para analizar la escena del crimen.

Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de que un hombre habría intentado suicidarse en el metro. Fruto de las pesquisas, le relacionaron como presunto autor de los hechos. El hombre, de 49 años, fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico grave, donde permanece ingresado.

Los Mossos investigan los hechos como un caso de violencia doméstica, ya que el presunto autor es el hijo de la víctima.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.