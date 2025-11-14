Ahora

Parricidio en Barcelona

Un hombre mata presuntamente a su padre e intenta suicidarse en el metro en Barcelona

Los detalles El cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado con signos de violencia en un piso de la Ciudad Condal. El presunto autor de los hechos es su hijo, que posteriormente habría intentado quitarse la vida en el metro.

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un hombre asesinado presuntamente por su hijo, que después intentó quitarse la vida en el metro de Barcelona y ahora está hospitalizado en estado grave.

La policía catalana ha informado de que el cuerpo sin vida de la víctima, que presentaba signos de violencia, fue localizado a primera hora de la tarde del jueves en un piso del distrito de Sant Martí. Hasta allí se desplazaron agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) y de la Policía Científica para analizar la escena del crimen.

Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de que un hombre habría intentado suicidarse en el metro. Fruto de las pesquisas, le relacionaron como presunto autor de los hechos. El hombre, de 49 años, fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico grave, donde permanece ingresado.

Los Mossos investigan los hechos como un caso de violencia doméstica, ya que el presunto autor es el hijo de la víctima.

