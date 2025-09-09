Ahora

Se investigan las circunstancias del crimen

Un hombre mata a su madre en Las Palmas de Gran Canaria y se entrega a la Policía

Imagen de archivo del uniforme de un Agente de la Policía Nacional.
Una mujer de 78 años fue apuñalada mortalmente anoche en Las Palmas de Gran Canaria por su hijo, que después se entregó a la Policía, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Los hechos sucedieron sobre las 21:10 horas del lunes en el diseminado de Siete Puertas, en el barrio de San Lorenzo. A esa hora, una patrulla acudió al domicilio de la víctima después de que su hijo confesara que la había matado con un cuchillo, precisa el comunicado de la Policía.

El cadáver de la mujer fue trasladado durante la noche al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, mientras el grupo de Homicidios de la Policía inspeccionaba la vivienda.

Por el momento, no se han difundido más detalles sobre la víctima y el presunto homicida, ni sobre las circunstancias del crimen.

