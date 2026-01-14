Ahora

La Guardia Civil lo investiga

Un hombre intenta subir a un avión a su mujer muerta en el aeropuerto de Tenerife sur

Los detalles Los hechos, aunque se han conocido ahora, sucedieron el pasado 24 de octubre cuando en el control de seguridad del aeropuerto, el hombre de unos 80 años, intentó pasar con su mujer de 75, que se encontraba en silla de ruedas, para coger un vuelo.

Un hombre intentó subir a un avión, en el aeropuerto Tenerife Sur, a su mujer ya fallecida. Sin embargo, la Guardia Civil no ha encontrado indicios de criminalidad en el fallecimiento de la mujer.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE que, aunque los hechos se han conocido ahora, sucedieron el 24 de octubre de 2025 cuando en el control de seguridad del aeropuerto tinerfeño, el hombre de unos 80 años y extranjero, intentó pasar con su mujer de 75, que se encontraba en silla de ruedas, para coger un vuelo a su país de origen.

El personal de seguridad detectó algo extraño ya que la mujer, que al parecer sufría graves problemas de movilidad, no respondía a estímulos y además tenía una temperatura corporal muy baja. Alertados los servicios médicos, se constató que la mujer estaba muerta por lo que, según las fuentes, se activó el protocolo de hallazgo de un cadáver.

Las fuentes indican que desde el inicio se constató que no había indicios de criminalidad en el fallecimiento, que se produjo por causas naturales por lo que el marido no fue detenido. Precisan, además, que se desconoce si el hombre era consciente de que su mujer había fallecido cuando intentó pasar el control de seguridad.

