No es una historia de amor, sino un delito: lo que se sabe del suicidio de una menor de 13 años y su pareja de 20 en Logroño

¿Por qué es importante? La edad legal de consentimiento en España son los 16 años, por lo que mantener relaciones sexuales con una o un menor de edad se considera agresión sexual.

El trágico suceso ocurrido en Logroño, donde una menor de 13 años y su pareja de 20 aparentemente se suicidaron, ha generado conmoción. La relación era ilegal, ya que la edad de consentimiento en España es de 16 años, y cualquier interacción de naturaleza sexual con menores se considera agresión sexual. La investigación policial sigue abierta, aunque no hay indicios de delito, y se espera el informe de la autopsia. Amigos y familiares conocían la situación y habían intentado intervenir. La noche del incidente, ambos accedieron a una obra y se lanzaron desde la octava planta. La Policía pide respeto y prudencia ante el caso. Además, se recuerda la disponibilidad del teléfono 024 para atención a conductas suicidas.

El aparente suicidio de una menor de 13 años y de su pareja de 20 que tuvo lugar el pasado sábado en Logroño está lejos de ser una historia de amor con un destino fatal. La relación que mantenían era ilegal y constitutiva de un delito penado con hasta seis años de cárcel. En España la edad legal de consentimiento es de 16 años, por lo que mantener relaciones sexuales, incluso un beso, con una o un menor de esta edad, se considera agresión sexual según el artículo 181 del Código Penal.

Por otra parte, la Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos. En este sentido, las pesquisas comenzaron después de que la familia de ella hubiese interpuesto una denuncia por su desaparición voluntaria y tras el trágico desenlace. Sin embargo, no hay indicios de ningún acto delictivo, aunque los agentes están a la espera del informe preliminar de la autopsia y toxicológico, que ayude a saber si la pareja consumió algún tipo de droga antes de lanzarse al vacío.

Asimismo, fuentes policiales le han confirmado a laSexta que al no existir ningún hecho delictivo, no está previsto que tomen declaraciones a los familiares de las víctimas, ni existe una línea de investigación como tal. Del mismo modo, cabe destacar que el joven no contaba con antecedentes.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Beatriz Arriaz, ha confirmado este lunes que "sí que hubo una denuncia previa eses mismo día por parte de la menor", al tiempo que ha añadido que "no hay signos de violencia aparente, por tanto, inicialmente se sigue investigando como un doble suicidio".

El entorno familiar y de amigos era conocedor de la situación

LaSexta ha podido hablar con el entorno familiar de la menor, que ha indicado que eran conocedores de la situación y ya había propuesto medidas para cortar esta relación.

Por otra parte, un compañero de clase ha señalado que todos eran conocedores de la relación que mantenía con el joven de 20 años, así como que él consumía drogas y que ella se había alejado del grupo de amigos en los últimos meses. "Lo que sí sabíamos es que se había traído al novio al instituto y también había traído como drogas", ha indicado el menor, que ha añadido que paró de salir con ellos, aunque "estaba feliz".

¿Qué ocurrió la noche del sábado en esta obra de Logroño?

Durante la noche del pasado sábado, el sistema de alarma 24 horas de una obra ubicada en la calle Marqués de Larios, en el barrio de Cascajos de la capital riojana, se activó alertando de que alguien había entrado. Un trabajador que vive cerca del lugar se acercó para ver qué había ocurrido y encontró los cuerpos sin vida pasadas las 23:30 horas.

Tan solo un cuarto de hora antes, el joven y la menor habían llegado al inmueble. Según fuentes de la investigación, ambos pudieron romper la valla que rodea a la construcción con la ayuda de una furgoneta. Una vez dentro, dejaron las puertas del vehículo abiertas y las luces encendidas y se colaron en el interior de la obra. Juntos subieron hasta la octava planta y se arrojaron al vacío sin que pareciese un accidente y sin aparentes signos de violencia, motivo por el que la Policía piensa que el salto fue voluntario.

Poco después de que se produjese el terrible suceso, los servicios de Emergencias y efectivos policiales llegaron a lugar de los hechos, según informaron vecinos de esta calle.

Con todo, dada la gravedad de los hechos y la abundancia de incógnitas, la Policía ha pedido prudencia y respeto a la intimidad de las familias.

024, teléfono de atención a la conducta suicida

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.

La línea 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria. El 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.