Heridos graves dos miembros del Ejército al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense
Dos miembros del Ejército de Tierra resultaron heridos graves tras una colisión entre su vehículo y un camión de ganado en la A-52, cerca de Trasmiras (Ourense). El accidente ocurrió a las 11:20 horas, cuando el camión militar cayó por un terraplén. Uno de los heridos fue evacuado en helicóptero a Ourense, mientras que el otro fue trasladado en ambulancia. Los servicios de emergencia, incluyendo el 061, Bomberos de Xinzo de Limia y la Guardia Civil de Tráfico, acudieron al lugar. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su deseo de pronta recuperación para los afectados.
Dos miembros del Ejército de Tierra, que ayudaban a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por los incendios, han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Ourense).
El camión militar, tras la colisión, cayó por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves: una de ellas tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Ourense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia. Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente".