Ayudaban a la UME en los incendios

Heridos graves dos miembros del Ejército al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense

Los detalles El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia.

Vista del campo quemado tras el incendio, a 24 de agosto de 2025, en Seadur, Ourense, Galicia (España). Vista del campo quemado tras el incendio, a 24 de agosto de 2025, en Seadur, Ourense, Galicia (España). EP
Dos miembros del Ejército de Tierra, que ayudaban a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por los incendios, han resultado heridos graves en una colisión entre el vehículo en el que iban y un camión que transportaba ganado este martes en el kilómetro 183 de la A-52, a la altura de Trasmiras (Ourense).

El camión militar, tras la colisión, cayó por un terraplén, y las dos personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas graves: una de ellas tuvo que ser evacuada mediante un helicóptero medicalizado con base en Ourense, y el otro herido fue trasladado por el personal sanitario en una ambulancia.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 11:20 horas en el kilómetro 183 de la A-52, según la información recogida por el 112 Galicia. Medios del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Xinzo de Limia y de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron al lugar y confirmaron que no había nadie atrapado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha referido a este accidente con "heridos graves" y ha deseado a los afectados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que su situación "se resuelva felizmente".

