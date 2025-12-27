Heridos cuatro funcionarios del Centro Penitenciario Madrid Tres de Valdemoro tras un incidente con un interno, según CSIF

El contexto:CSIF denuncia en un comunicado público un incidente con un interno "en situación de tránsito" que ha agredido a cuatro funcionarios en el departamento de Ingresos del Centro Penitenciario Madrid Tres de Valdemoro.

Cuatro funcionarios del Centro Penitenciario Madrid Tres en Valdemoro resultaron heridos tras ser agredidos por un interno en el Departamento de Ingresos, según CSIF Prisiones Valdemoro. El incidente ocurrió a las 9:40 horas, cuando el interno, tras amenazar e insultar, agredió a dos funcionarias y a un funcionario que acudió en su ayuda. Un cuarto funcionario sufrió una lesión al reducir al interno, quien fue trasladado a aislamiento. CSIF denuncia la falta de atención médica inmediata y el abandono institucional, exigiendo medidas como el reconocimiento del personal como agentes de la autoridad, refuerzo de plantilla y cobertura sanitaria permanente.

Cuatro funcionarios del Centro Penitenciario Madrid Tres, en Valdemoro, han resultado heridos este viernes tras ser agredidos por un interno "en situación de tránsito" en el Departamento de Ingresos, según informa el sindicato CSIF Prisiones Valdemoro en un comunicado al que ha tenido acceso laSexta.com.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 9:40 horas, se detalla en el escrito. El interno comenzó a proferir amenazas e insultos desde el interior de la celda y se negó en repetidas ocasiones a bajar al patio. Posteriormente, agredió físicamente a dos funcionarias, a las que lanzó "puñetazos y manotazos" durante un forcejeo. "Una de ellas resultó alcanzada en el cuello y la otra" recibió "diversos golpes por el cuerpo", se especifica en el texto.

Otro funcionario acudió en su auxilio y también resultó agredido. Según se indica, recibió "un puñetazo en la zona del ojo y la nariz" que provocó "la caída de sus gafas al suelo y la rotura de uno de los cristales". El interno fue finalmente reducido por tres funcionarios, aunque continuó ofreciendo resistencia, ocasionando una lesión en un dedo a un cuarto funcionario. Posteriormente, el interno fue conducido al departamento de aislamiento.

La denuncia de CSIF Prisiones Valdemoro

CSIF Prisiones Valdemoro ha denunciado que en el momento del incidente, en el turno de mañana, en el centro no había ningún médico, con lo que los funcionarios heridos no fueron atendidos y evaluados hasta el turno de tarde.

"Esta situación pone de manifiesto, una vez más, el abandono institucional, la falta de previsión, y el grave riesgo al que se expone diariamente al personal penitenciario, que no solo sufre agresiones, sino que además carece de atención médica inmediata tras sufrirlas", denuncia el sindicato en el comunicado.

Así, el CSIF reclama algunas medidas, como el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad ("con la correspondiente protección jurídica ante agresiones"); el refuerzo de la plantilla; la mejora de los medios coercitivos ("adaptándolos a la realidad actual de los centros penitenciarios"); una mayor formación "continua, especializada y adecuada", sobre todo en la gestión de internos violentos, y la cobertura sanitaria permanente en todos los turnos.

"Desde CSIF reiteramos que no vamos a normalizar las agresiones, ni la falta de medios humanos y materiales, ni la ausencia de atención sanitaria, y exigimos a la Administración medidas inmediatas y eficaces antes de que tengamos que lamentar consecuencias aún más graves", concluyen.

