"¿Te has muerto?": la pregunta de una aplicación china para las personas que viven solas y podrían necesitar ayuda

Los detalles El usuario tiene que entrar cada dos días y pulsar un botón para confirmar que sigue vivo. Si no se hace, la aplicación se dirige al contacto de emergencia designado y le informa de que podría haber pasado algo.

Imagen de la aplicación china utilizada para confirmar si sigues vivo
¿Te has muerto? Esa es la pregunta tan directa que hace una aplicación en China a las personas que viven solas. Y, pese la dureza de la misma, está siendo todo un éxito.

Su funcionamiento es simple: tienes que entrar cada dos días y pulsar un botón para confirmar que estás vivo. Si no lo haces, la aplicación se dirige a tu contacto de emergencia designado y le informa de que podría haberte pasado algo.

Esta app se ha situado entre las más descargadas en el país y ha reabierto el debate sobre la soledad en una sociedad marcada por el envejecimiento: "Todo lo que sea efectivo bien. Lo de la soledad es muy cruel". En China hay tantas personas que viven solas en el país que se calcula que, para 2030, 200 millones de personas vivirán solas.

El motivo es que temen que les pase algo y nadie se entere. De ahí que la aplicación pueda avisar a tu contacto de emergencia si no confirmas tu presencia en dos días.

Algo que en España también está disponible. Pero la duda es si nos atreveríamos a usarla. "Pues no sé, cuando llegue a cierta edad y viviera solo pues igual sí", afirma una persona. Porque son aplicaciones que ayudan a combatir la soledad no deseada de jóvenes y mayores.

