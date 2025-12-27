Hallan a una mujer muerta en la orilla de una playa del céntrico paseo Ruiz Picasso de Málaga

Imagen de archivo de una playa de Málaga

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado este sábado en la playa del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en Málaga, según informó Emergencias 112 a EFE. El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:00 horas, tras una notificación de la Policía Nacional que solicitó una ambulancia al descubrir a la mujer en la orilla. Junto a la Policía Nacional, acudieron la Policía Local y efectivos sanitarios, quienes certificaron su fallecimiento. La Policía Nacional investiga las causas de la muerte, que aún se desconocen. Fuentes cercanas indicaron que la mujer tenía la cabeza sumergida en el agua.

