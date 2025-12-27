Ahora

Trágico suceso

Hallan a una mujer muerta en la orilla de una playa del céntrico paseo Ruiz Picasso de Málaga

Los detalles Según fuentes cercanas al caso, la mujer tendría la cabeza sumergida en el agua cuando fue encontrada. Los efectivos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado este sábado en la orilla de una playa de la capital de Málaga, han informado a EFE desde Emergencias 112.

El hallazgo se ha producido sobre las 9:00 horas en la zona de playa del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, cuando se recibió una notificación de Policía Nacional solicitando una ambulancia porque había una mujer en la orilla.

Hasta el lugar se desplazaron, además de Policía Nacional, la Policía Local y efectivos sanitarios. El 061 certificó el fallecimiento de la mujer.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de esta muerte, cuyas causas se desconocen por el momento. Según fuentes cercanas al caso, la mujer tendría la cabeza sumergida en el agua cuando fue encontrada.

