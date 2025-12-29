Hallan el cuerpo sin vida del motorista que desapareció en Granada tras el temporal de lluvias

Imagen de este domingo, 28 de diciembre, de las labores de búsqueda del joven motorista que fue arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando pretendía cruzarlo.

El contexto El joven, vecino de Zujaira, en Pinos Puente, fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada (en Íllora) cuando intentaba cruzarlo en motocicleta. El río ya estaba desbordado por las lluvias. Su acompañante logró ponerse a salvo e informar a las autoridades.

Un grupo de vecinos halló el cuerpo sin vida de un motorista desaparecido en Granada tras el intenso temporal que afectó al sureste de España. La Guardia Civil, que lideró el operativo de búsqueda, informó que el cadáver fue encontrado a unos 3 kilómetros del lugar donde desapareció. El joven, habitante de Zujaira, fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada en Íllora mientras cruzaba en motocicleta junto a un amigo, quien logró ponerse a salvo. La motocicleta fue localizada el domingo por la tarde. El cuerpo fue trasladado al Centro Anatómico Forense para la autopsia.

Un grupo de vecinos ha localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido ayer en Granada tras el fuerte temporal de lluvias intensas que ha afectado este domingo al sureste de España. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció.

Hacia las 4:00 horas se ha produjo el levantamiento del cuerpo, que posteriormente ha sido trasladado al Centro Anatómico Forense para la realización de la autopsia.

Arrastrado por la corriente del río

El joven, vecino de Zujaira, en Pinos Puente, fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, en la carretera GR-3409 (Puerto Lope-Obeilar), cuando intentaba cruzar el río en motocicleta junto a un amigo. En ese momento, el arroyo ya estaba desbordado por las fuertes precipitaciones.

El amigo del motorista fallecido logró ponerse a salvo y comunicar lo sucedido a las autoridades, con lo que rápidamente se pusieron en marcha los servicios de búsqueda y rescate.

La moto fue localizada ayer por la tarde

El dispositivo de búsqueda desplegado en Íllora localizó durante la tarde de este domingo el vehículo en el que ambos viajaban.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí