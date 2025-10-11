La Guardia Civil desmantela un criadero clandestino en A Coruña con 250 cadáveres de animales

Los detalles Durante el registro del lugar, los agentes comprobaron las "extremadamente deficientes" condiciones de salubridad de un local en el que también se encontraron 171 animales vivos, que se alimentaban de los restos cadavéricos.

La Guardia Civil ha desmantelado un centro de cría clandestino en Ordes, A Coruña, donde hallaron 250 cadáveres de animales en descomposición, principalmente perros y aves. El operativo fue llevado a cabo por el Seprona tras una inspección inicial de la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia. En el lugar, encontraron 171 animales vivos en condiciones deplorables, sin alimento ni agua, que se alimentaban de restos cadavéricos. Entre ellos había especies exóticas protegidas. Los animales vivos han sido reubicados en centros adecuados. El responsable ha sido detenido y enfrenta cargos por maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional veterinario.

La Guardia Civil ha desmantelado un centro de cría de animales clandestino que operaba en la parte trasera del almacén de un local en Mesón do Vento, en Ordes (A Coruña), donde han sido hallados 250 cadáveres de distintas especies.

Según ha informado el cuerpo armado este sábado en un comunicado, los agentes encontraron principalmente perros, entre ellos 28 chihuahuas, y aves, muchos de ellos en diversos estados de descomposición y algunos incluso momificados, también detallando que el responsable del criadero ha sido detenido.

El operativo lo ha llevado a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y se inició tras una primera inspección de la patrulla Fiscal y de Fronteras de Noia. Tras el registro del lugar, donde las condiciones de salubridad y bienestar animal eran "extremadamente deficientes", se localizaron 250 cadáveres.

Estos restos se encontraban junto a 171 animales vivos que, ante la falta de alimentos y agua, se alimentaban de los restos cadavéricos, en perreras y jaulas "totalmente cubiertas de excrementos". Entre los animales con vida había perros, chinchillas, caballos enanos, gallinas, patos y diversas aves, algunas especies exóticas y protegidas incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), como dos cacatúas rosas y dos guacamayos, uno rojo y otro azul y amarillo.

Debido a las condiciones deficientes, las cuales suponían "un grave riesgo para la vida de los animales", todos los ejemplares vivos han sido recogidos y reubicados en centros adecuados para su recuperación y bienestar. La Guardia Civil también ha localizado un gran acopio de medicamentos y material veterinario de uso profesional que se encontraba sin receta y, en gran medida, caducado.

Por estos hechos, el Seprona de A Coruña ha instruido diligencias por los supuestos delitos de maltrato animal, posesión ilícita de especies protegidas e intrusismo profesional en el ámbito de veterinaria. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ordes.

