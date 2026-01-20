La Guardia Civil custodia el coche 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para realizar una investigación en profundidad

Los detalles "La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí (el vagón 6 del Iryo) y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado", ha señalado esta mañana el ministro de Transportes sobre los avances de la investigación.

Los trabajos de investigación sobre el descarrilamiento en Adamuz (Córdoba) del tren Iryo y posteriormente del tren Alvia continúan. Sobre el terreno, agentes de la Guardia Civil custodian el vagón 6 del Iryo, el primero de los coches que descarriló este domingo. Sería clave para la investigación.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha detallado en una entrevista en Onda Cero que el coche 6 del Iryo siniestrado, "que es el coche que descarrila", todavía no se ha examinado. "La Guardia Civil ha pedido que se retenga allí y hay que hacer un examen importante de él, y ver qué es lo que ha pasado, porque aquí hay muchas piezas del puzzle que hay que casar", ha abundado.

Puente ha explicado también que ya han comenzado los trabajos de extracción de los vagones siniestrados y que, fue al levantar uno de los vagones del Iryo, donde se descubrió un nuevo cuerpo, la víctima número 41 de este accidente.

"Se ha levantado uno de los coches y ahí es donde se ha descubierto a una persona, por tanto se han parado las tareas de extracción de los vehículos que faltaban y se ha dado prioridad a sacar a esa persona", ha indicado el ministro.

"La complejidad mayor estriba en asentar las grúas, que son de 300 toneladas, sobre el terreno. Tenemos muy poco espacio para trabajar, la zona donde está el tren Alvia es muy escarpada, hay que verlo, hay que estar ahí y ver cómo es y hay que trabajar en dos alturas. A un lado de la vía tenemos una especie de camino de tierra que está sobre los trenes y luego tenemos otro espacio a cota de vía en el otro lado y ahí es donde tenemos que asentar las grúas. Incluso ha habido que utilizar maquinaria pesada para habilitar espacio para ponerlas y ahí es donde está el mayor problema. A partir de ahí la extracción en principio no tiene que ser compleja", ha explicado.

La Guardia Civil ya recaba indicios clave tanto para identificación de los cadáveres como para esclarecer las causas del siniestro que tardarán en conocerse. Un juzgado de Montoro (Córdoba) se ha hecho cargo de las diligencias y el Ministerio de Justicia ya ha avanzado que autorizará los refuerzos que necesite.

La investigación por el accidente ferroviario apunta a la rotura de un tramo de la vía, que puede ser "causa o consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alviadel, según el ministro de Transportes, Óscar Puente.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo independiente aunque adscrito a Transportes que investiga el accidente, ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

La CIAF ha determinado que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio. La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas 'negras') de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

El presidente de Renfe ha alejado la posibilidad de que se trate de un fallo humano o de un exceso de velocidad.

