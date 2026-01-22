Ahora

"QUEDA TRABAJO"

La Guardia Civil confirma que aún quedan por recuperar dos desaparecidos de la tragedia ferroviaria de Adamuz

¿Por qué es importante? El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha señalado ante los medios que hay 43 fallecidos y 45 denuncias por desaparición, las cuales, según ha sabido laSexta, no están duplicadas.

El tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba).El tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba).laSexta
El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que tienen contabilizados 43 cadáveres del accidente en Adamuz (Córdoba) y "45 personas que denuncian desaparecidos", por lo que "son dos desaparecidos en total los que nos quedan todavía por recuperar", aunque según ha podido saber laSexta no se tratarían de denuncias duplicadas.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, tras acompañar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en su visita a la zona cero del accidente, Ortega ha señalado que con la lluvia que cae sobre la localidad las labores están siendo "más complicadas" y se centran en el tren Alvia.

"Los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados y metidos entre una pequeña vaguada de unos cuatro o cinco metros de profundidad y ahí hemos tenido que meter maquinaria muy pesada, en primer lugar para trocear parte de los vagones y luego para ir sacando poco a poco los restos de esos vagones con el cuidado necesario", ha expuesto Ortega, y ha recogido la 'Agencia EFE'.

Además, ha indicado que todavía "queda trabajo" porque el tren Alvia "está todavía a medio desguazar" y se trata de "bastante tarea" que realizar sobre el mismo.

