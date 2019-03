"El Gobierno no quiere reconocer una brutal agresión que le dejaría en muy mal lugar"

Consolación Baudín se solidarizó con las marchas mineras que inundaron España durante el verano de 2012. Aquel 11 de julio, Chelo -así es como la llaman sus conocidos- quedó inconsciente en el suelo y pasó un mes y medio ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital La Princesa de Madrid.

“De entre un grupo de policías vi sacar una escopeta y me di la vuelta de refilón pensando que iban a disparar. Entonces, me dieron en la espalda”, relata Consolación ante las cámaras de laSexta; y esta es la versión que defenderá en el Congreso de los Diputados tras haber intentado varias veces que su caso tenga consecuencias judiciales.

Interior asegura que aquel 11 de julio de 2012 hubo ocho detenidos y 76 heridos leves, pero ninguno grave

Para el Gobierno de Rajoy se trata de una agresión inexistente. El Ministerio de Interior asegura que aquel 11 de julio hubo ocho detenidos y 76 heridos leves, pero ninguno grave. Algo en contra de lo que lucha Consolación. El juzgado de instrucción número 29 de Madrid aseguró que no existía delito al no poder identificar al Policía Nacional que presuntamente realizó el disparo. La respuesta de la Justicia no deja conforme a Chelo.

“Ya estoy acostumbrarda a que este gobierno mienta en todo y por qué no van a mentir en lo mío. No quieren reconocer una agresión brutal que les puede dejar en muy mal lugar”, sentencia Consolación, que cuenta con el apoyo del diputado socialista Pedro Muñoz, quien se interesó por el caso desde el primer momento hasta llevarlo al Congreso en forma de preguntas por escrito.

El diputado socialista por Ávila está convencido de que se trata de un caso muy grave que podría demostrar que el Gobierno miente a la hora de hacer el balance de los heridos en la manifestación. "Si el Gobierno no dice la verdad, se está ocultando un hecho muy grave como son las heridas a Consolación", considera Muñoz.