Galicia da por controlados los incendios más feroces de su historia: han arrasado 96.400 hectáreas

En las últimas semanas, Galicia ha sufrido devastadores incendios que han quemado aproximadamente 96.400 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural. Sin embargo, la situación ha mejorado, ya que se han controlado los ocho fuegos restantes en sus provincias. Gracias al esfuerzo de efectivos y voluntarios, se han extinguido tres grandes incendios que afectaron a varias zonas, arrasando 11.000 hectáreas. Los incendios controlados incluyen áreas en Avión-Nieva, Oímbra, Xinzo de Limia, A Mezquita, Larouco, Chandrexa de Queixa, Maceda, Montederramo y A Pobra do Brollón. Ourense ha sido la provincia más afectada, registrando la mayor extensión quemada en Galicia desde que hay registros.

Este viernes, efectivos conseguieron la extinción de tres de los grandes incendios que afectaron a varias zonas gallegas, los cuales han arrasado 11.000 hectáreas.

Gracias a las incesantes labores de extinción por parte de efectivos y voluntarios, permanecen controlados los fuegos de Avión-Nieva (250 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha), en Lugo.

De todos ellos, los últimos en sumarse a esta lista este viernes han sido los de A Pobra de Brollón (Lugo) y Avión (Ourense). Los últimos grandes incendios que quedaron extinguidos son los de Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha), todos ellos en Ourense.

Tras unas semanas de terror en Galicia, se ha registrado la tercera jornada sin fuegos activos de más de 20 hectáreas. En total, la gran e intensa oleada de incendios han dejado en este mes de agosto unas 96.400 hectáreas arrasadas, estima la Xunta de Galicia. La provincia de Ourense ha sido la más afectada y las llamas que han consumido algunas de sus zonas han proclamado la extensión quemada como la más grande de Galicia desde que hay registros.