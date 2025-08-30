Ahora

Galicia respira

Galicia da por controlados los incendios más feroces de su historia: han arrasado 96.400 hectáreas

Los detalles Este viernes, efectivos conseguieron la extinción de tres de los grandes fuegos que afectaron a varias zonas gallegas, los cuales han arrasado 11.000 hectáreas de su territorio.

Imagen facilitada por el Ministerio de Defensa del incendio de Oímbra, Ourense. Imagen facilitada por el Ministerio de Defensa del incendio de Oímbra, Ourense. Agencia EFE
Tras los devastadores incendios que han asolado a una gran parte de territorio español en las últimas semanas, Galicia parece estar viendo la luz al final de túnel tras declarar como controlados los ocho fuegos que quedan en sus provincias. En total, las voraces llamas, que han marcado la historia de diferentes municipios, habrían calcinado en esta comunidad unas 96.400 hectáreas, según la Consellería de Medio Rural.

Este viernes, efectivos conseguieron la extinción de tres de los grandes incendios que afectaron a varias zonas gallegas, los cuales han arrasado 11.000 hectáreas.

Gracias a las incesantes labores de extinción por parte de efectivos y voluntarios, permanecen controlados los fuegos de Avión-Nieva (250 ha), Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín, 17.000 ha); A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha); Larouco-Seadur (alrededor de 30.000 ha); Chandrexa de Queixa (19.000 ha); Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, 3.500 ha) y Montederramo-Paredes (120 ha), en Ourense, así como el de A Pobra do Brollón-Abrence (900 ha), en Lugo.

De todos ellos, los últimos en sumarse a esta lista este viernes han sido los de A Pobra de Brollón (Lugo) y Avión (Ourense). Los últimos grandes incendios que quedaron extinguidos son los de Carballeda de Avia y Beade (Vilar de Condes y As Regadas, 3.296,14 ha), Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.300 ha) y Vilardevós-Vilar de Cervos (2.418,71 ha), todos ellos en Ourense.

Tras unas semanas de terror en Galicia, se ha registrado la tercera jornada sin fuegos activos de más de 20 hectáreas. En total, la gran e intensa oleada de incendios han dejado en este mes de agosto unas 96.400 hectáreas arrasadas, estima la Xunta de Galicia. La provincia de Ourense ha sido la más afectada y las llamas que han consumido algunas de sus zonas han proclamado la extensión quemada como la más grande de Galicia desde que hay registros.

