El futuro judicial del accidente de Adamuz: podría acarrear entre uno y cuatro años de cárcel si se determina que ha habido una negligencia

La tragedia ferroviaria en Adamuz ha iniciado su proceso legal. Un juzgado de Montoro se encarga de la investigación del accidente, que podría derivar en un caso de homicidio por imprudencia si se detecta negligencia. El incidente recuerda al accidente del Alvia en 2013, donde el maquinista y un directivo de Adif fueron condenados por imprudencia grave. En Adamuz, un tren de Iryo descarriló y colisionó con otro de Renfe, dejando 39 muertos y 152 heridos. Las cifras son preliminares, y las autoridades han habilitado líneas telefónicas para los familiares de las víctimas.

La tragedia ferroviaria ocurrida este domingo ha arrancado su largo camino legal. Según trasladan fuentes jurídicas a laSexta, un juzgado de Montoro se hizo cargo del levantamiento de los cadáveres del accidente de tren de Adamuz y de la investigación por lo sucedido.

Si las circunstancias del siniestro se pudieran atribuir a una negligencia, se podría abrir una investigación por el delito de homicidio por imprudencia, castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel.

El procedente más directo es el del accidente del Alvia en Angrois, cerca de Santiago, el 24 de julio de 2013. Fueron condenados a dos años y medio de cárcel el maquinista del tren y el entonces director de Seguridad en la Circulación del administrador de infraestructuras ferroviarias Adif. El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago les atribuyó en abril pasado 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave, aunque la sentencia ha sido recurrida.

En concreto, según fuentes jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la investigación del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro, que es el que se encontraba anoche de guardia.

Lo que se sabe hasta ahora

Un tren de Iryo con 317 personas a bordo salió de Málaga a las 18:40 con destino a Puerta de Atocha. Durante su trayecto, concretamente a las 19:39 horas, sus tres últimos vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, con 184 personas a bordo. Tras la colisión, los dos primeros coches del Alvia, con 53 personas a bordo, "han salido despedidos", cayendo por un terraplén de unos cuatro metros.

A primera hora de este lunes, la agencia EFE confirmaba que la cifra de fallecidos se elevaba a 39. Además, 152 personas han resultado heridas: 132 de diversa consideración, 24 en estado grave y cinco en estado muy grave. Las autoridades han recalcado que esta cifra "no es definitiva", algo que han repetido Óscar Puente y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Renfe e Iryo han habilitado sus teléfonos de atención para los familiares de las víctimas de los trenes descarrilados en Adamuz. Los teléfonos son los siguientes:

Renfe: 900101020 y 910150000.

Iryo: 90001402.

