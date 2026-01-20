Fidel, tras perder a su madre en el accidente de Adamuz: "Hay que decir más te quiero, la vida en cualquier momento se nos va"

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados. A 19 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba

Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en uno de los trenes del accidente de Adamuz, ha confesado ante los medios la importancia de decir "te quiero" y de no enfadarse por cosas banales. En ese tren viajaban también su hermano y sus hijos que consiguieron sobrevivir a la tragedia.

El accidente ferroviario de Adamaz (Córdoba) en el que han muerto ya más de 40 personas, nos recuerda que todos podíamos haber ido en ese tren, que todos somos vulnerables a las adversidades de la vida, que nadie está salvo de absolutamente nada. Por ello, mientras duremos, intentemos vivir y decir más "te quiero" a todos aquellos que nos hacen la vida más fácil.

Así lo decía en el día de ayer, en una jornada tremendamente dura para los familiares de las personas que viajaban en esos trenes, Fidel Sáez, que ha perdido a su madre en uno de ellos, en un tren en el que también viajaban sus dos hijos, su hermano y un sobrino que siguen hospitalizados, todos en el primer vagón: "Quiero trasladar a todos que hay que decir más te quiero, que a la familia hay que darle cariño, que no hay que enfadarse por cosas pequeñas porque la vida en cualquier momento se va".

Unas palabras que han recogido La 1 y han corrido como la pólvora por las redes sociales. Fidel contaba los duros momentos que pasó hasta localizar a sus familiares, que regresaban de un viaje a Madrid, hasta donde habían acudido el fin de semana para ver el musical 'El Rey León'.

"Vengo de ver a mi hermano, que gracias a Dios le han desentubado, está estable y le ha contado lo que ha pasado con mamá y me ha dicho que es un milagro, que no sabe por qué él está vivo", cuenta emocionado y entre lágrimas Fidel, confesando que su hermano estuvo hasta una hora y media entre amasijos de hierro donde vio a personas fallecidas.

"El pensaba que ahí se lo acababa la vida. Logró sacar a mis hijos, empujándolos con los pies, hasta la ventanilla donde una señora los rescató", cuenta Fidel. Ha sido él, su hermano, quien le ha pedido que contara la historia de su madre, que contase "lo buena que era, lo bien que lo hemos pasado, lo entragada que ha sido a su familia y la huella tan grande que ha dejado en nosotros".

"Tenemos la certeza de que está en el mejor de los lugares, que el señor se la ha llevado y que algún día nos volveremos a encontrar", finaliza entre lágrimas.

