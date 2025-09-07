La familia de Matilde cree que hay más implicados en su muerte y apuntan a los responsables del hotel de Indonesia donde se alojaba

Los detalles El entorno de la española asesinada Lombok no piensa que los dos detenidos hasta ahora, --dos trabajadores del hotel en el que se alojaba--, sean los únicos responsables del crimen.

Una semana después del hallazgo del cuerpo de Matilde, de 72 años, sus amigas han querido recordarla con una carta, en la que expresan que "Matilde Muñoz Cazorla fue mucho más que un nombre". "Fue Mati, la hermana rebelde, la tía viajera, la amiga incansable. (...) Pionera en lo que entonces parecía excentricidad, practicaba yoga, era vegetariana y miraba hacia Oriente en busca de respuestas", señalan en el escrito.

A Matilde, una mujer con una sonrisa permanente, se le perdió la pista hace algo más de dos meses en la isla de Lombok, en Indonesia. Familiares y amigos presentaron hasta dos denuncias en España, pero la investigación no comenzó hasta semanas después. En este sentido, Olga, amiga de Matilde, denunció que "tardó 21 días en publicarse en la Interpol".

Esa demora y la ausencia de avances llevaron a sus allegados a presionar para poner más medios en la búsqueda. Así, hace hoy dos semanas, se encontraron efectos personales en el hotel donde residía, y el fin de semana pasado localizaron finalmente el cuerpo en una playa cercana.

Casi de inmediato, la Policía detuvo a estos dos sospechosos, uno de ellos extrabajador del hotel. Ambos reconocieron haber entrado en la habitación de Matilde por una ventana para robarle unos 150 euros y asfixiarla. Los agentes pudieron dar con ellos tras localizar un móvil que los asesinos también habían sustraído y vendido en el mercado negro.

La autopsia se realizó el pasado lunes, y ahora sabemos que el cuerpo pudo ser trasladado de lugar hasta en cuatro ocasiones.

Piden ampliar la causa a los responsables del hotel

Las incógnitas que hay alrededor del caso dejan a su familia insatisfecha con la investigación, por lo que piden ampliar la causa a otros empleados del hotel indonesio. Y es que no creen que solo los dos detenidos hasta ahora sean los responsables de su muerte, sino que apuntan también a los responsables del establecimiento, ya que, aseguran, trataron de entorpecer las pesquisas.

Matilde conocía aquel alojamiento sobradamente, ya que ya había pasado largas temporadas allí. Ella, de hecho, lo consideraba su "casa" de Lombok. Sin embargo, aquel hogar y refugio para ella, acabó convirtiéndose en el escenario de su crimen.