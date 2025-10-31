La famil-IA de laSexta comprueba la nueva función de la tecnología: convertir en vídeo una simple foto

El contexto La última función de la inteligencia artificial permite transformar una simple imagen en una reproducción de cualquier acción que deseemos.

La Inteligencia Artificial sigue impresionando con su capacidad para generar vídeos a partir de fotos. En laSexta, hemos aprovechado Halloween para experimentar con esta tecnología, creando disfraces virtuales para la redacción. La IA permite efectos sorprendentes, como ojos brillantes o fuegos artificiales en fotos, como se hizo con nuestra compañera Bea. Incluso hemos simulado que los periodistas vuelan tras los directos. Además, hemos teletransportado a Fombe a un lugar más zen y hecho que Quique logre la mejor jugada de fútbol desde su escritorio. La música que acompaña estos vídeos también es generada por IA, mostrando su versatilidad creativa.

La Inteligencia Artificial no para de sorprendernos. La última función que causa furor es generar un vídeo a partir de una simple foto. Aunque sigue habiendo pequeños errores o signos de la realización de un ordenador, los resultados son cada vez más realistas y en laSexta hemos hecho la prueba.

Y qué mejor ocasión que Halloween para que la IA haga los disfraces de la redacción. Porque en laSexta las sirenas nadan a sus anchas o las redactoras pueden prepararse para la noche más terrorífica del año. Incluso puedes hacer que te brillen los ojos como si fueras una superheroína de Marvel.

La Inteligencia Artificial es la que nos permite crear estos vídeos imposibles. Partiendo de una foto, como una hecha a nuestra compañera Bea, si pedimos unos fuegos artificiales el resultado es espectacular.

A nuestro compañero Dani le hemos hecho una foto en el punto de redacción. Y por si se han preguntado alguna vez adónde vamos los periodistas después de hacer nuestros directos, para la IA directamente salimos volando. Por su parte, Murad nos ha pedido que la inteligencia artificial le convalide cinco años de gimnasio o Jessica que su pelo brille todavía más y lo mostrado también es digno de mención.

Con esta tecnología, Sara ha desaparecido por arte de magia, hemos hecho alguna travesura con las impresoras, a Fombe la hemos teletransportado a un lugar más zen y Quique ha sido capaz de hacer la mejor jugada de la historia del fútbol desde su asiento.

Porque utilizando esta herramienta hemos convertido en literal eso de echar humo en el trabajo o eso otro de que la política está Al Rojo Vivo. Además, la música que están escuchando que acompaña este vídeo también ha sido hecha con la inteligencia artificial.

Aunque para música, la que es capaz de realizar el 'solista' Rodrigo Blázquez gracias a la IA.

