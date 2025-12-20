Una familia británica intenta volar desde Málaga con el cadáver de una anciana: dijeron a la tripulación que estaba "cansada"

Los detalles La mujer fue ayudada a subir al avión por cinco de sus familiares, que comentaron al personal de la empresa que no se encontraba bien y que estaba dormida, según sostienen diferentes testigos.

Según el 'Daily Mail', cinco familiares ayudaron a la mujer a subir al avión de easyJet, asegurando que era médica y que la anciana estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, momentos antes del despegue, la tripulación descubrió que estaba muerta, retrasando el vuelo 12 horas. Testigos relataron que el cadáver, en una silla de ruedas, fue empujado hasta los asientos. Un portavoz de la aerolínea afirmó que la mujer tenía un certificado apto para volar.

Una familia británica intentó volar desde Málaga a Gatwick con el cuerpo sin vida de una anciana de 89 años asegurando al personal que la fallecida "estaba cansada". Estos intentaron viajar en un vuelo comercial de la aerolínea easyJet, así lo ha adelantado 'Daily Mail'.

La mujer fue ayudada a subir al avión por cinco de sus familiares, que comentaron al personal de la empresa que la anciana no se encontraba bien y que estaba dormida, según sostienen diferentes testigos. Así, asegurando que eran médicos, convencieron a los empleados exponiendo que se encontraba en perfectas condiciones.

Momentos antes del despegue, la tripulación se dio cuenta de que la mujer estaba muerta. Es por ello que el vuelo se acabó retrasando 12 horas.

Testigos relatan que el cadáver, que estaba en una silla de ruedas, fue empujado hasta los asientos en los que iba a volar la familia. Una vez allí, levantaron el cuerpo entre cinco miembros.

Por su parte, un portavoz de la aerolínea explicó al mencionado diario que la fallecida tenía un certificado apto para volar y que en el momento de embarcar estaba viva.

Una joven de 19 años que viajaba en ese avión declaró que desde que vio a la mujer, que portaba un collarín, supo que "no estaba con nosotros": "Su familia intentaba despertarla y le decía: '¿Me oyes? ¡Vamos a subir al avión ahora, vamos a embarcar ahora!', e intentaban darle algo de beber...", añadió.

"Ninguno de los familiares parecía molesto o como si estuvieran en pánico, no estaban llorando ni conmocionados; estaban completamente tranquilos y hablando con los médicos", sentenció.

