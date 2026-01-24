El estremecedor testimonio de José, uno de los vecinos de Adamuz que ayudó a los heridos: "Todo era un infierno"

El contexto "Te impacta porque ves cadáveres y sigues, pero ya cuando ves a alguien abrazarse con una persona suya, ahí ya es más duro...", recuerda el joven. Él fue uno de los primeros en llegar al lugar y recuerda un "silencio muy turbio, una sensación muy rara".

Es imposible olvidar lo vivido en el accidente ferroviario en Adamuz. Un pueblo que se volcó en ayudar a todos los afectados por el choque de trenes y que este domingo acoge un funeral para honrar a las 45 víctimas que han perdido la vida en este trágico suceso.

Y allí estarán muchos de los vecinos que acudieron a socorrer a los afectados. "Te impacta porque ves cadáveres y sigues. Pero ya cuando ves a alguien abrazarse con una persona suya, ahí ya es más duro...", recuerda José Moreno.

Él fue uno de los primeros en llegar al lugar y recuerda un "silencio muy turbio, una sensación muy rara". Eso sí, no se imaginaba lo que se iba a encontrar: "La muerte estaba ahí. Era un infierno, un infierno".

Además, vieron a gente acercarse y les alertaron de que había un segundo tren implicado, así que entró y comenzó a ayudar en los rescates. "Sacábamos cosas poco a poco para intentar no dañar a quien te pedía ayuda", recuerda.

Especialmente preocupado estaba por Carlos, uno de los heridos al que le costó sacar de allí: "Me decía '¿y a mi cuando me toca?' Él me pedía ayuda y solo le veía el rostro. Yo pensaba que se moría, que me está pidiendo ayuda pero se va a morir".

Pero no fue así. Reconoce José que le gustaría volver a encontrarse con él después del shock. Aunque no todas las historias con las que se cruzó, terminaron así: "Intentamos la búsqueda de una mujer, pero la teníamos justamente debajo. Tenía tantos hierros que la voz se iba".

Ahora, reconoce, está centrado en su recuperación tras el impacto emocional que ha supuesto estar en primera línea de la tragedia: "Yo quisiera que mis problemas volvieran a ser los mismos. Es lógico que ahora mismo pues, todo me siente mucha imágenes, pero bueno, poco a poco".

Un sentimiento compartido por todo un municipio que se paró para ayudar.

