Miles de ciudadanos han salido a la calle en España porque consideran que lo ocurrido en San Fermín fue una terrible violación en grupo. Por ese motivo se han celebrado numerosas concentraciones en muchas ciudades del país.

Los asistentes, en su mayoría mujeres, portan pancartas con lemas como "Tranquila, hermana, aquí esta tu manada", "Yo sí te creo" o "No es abuso, es violación". Las concentraciones han sido convocadas a última hora de la mañana por colectivos feministas tras conocerse que los agresores habían sido condenados por abuso sexual y no por violación o agresión sexual.

Miles de personas han llenado la plaza Sant Jaume de Barcelona. "Som nosaltres, La Manada" (Somos nosotros, La Manada), "Tocan a una, nos tocan a todas" y "Es una guerra", han clamado los manifestantes ante el Ayuntamiento de Barcelona, que ha colocado un gran lazo morado en la fachada con motivo de la protesta.

Más de un centenar de personas se ha concentrado en la Plaza de España de Mérida contra la sentencia del caso de 'La Manada' al grito de "no es no" y "no es abuso, es violación'.

Entre esas consignas se encontraban también mensajes de apoyo a la víctima como "Hermana, yo sí te creo" o "Si nos tocan a una nos tocan a todas", así como mensajes contrarios a la justicia como "Esta justicia es una mierda" o "Justicia machista, justicia patriarcal".

La Plaza Consistorial de Pamplona, uno de los escenarios que en los Sanfermines 2016 evidenció el rechazo a las agresiones sexistas, se ha vuelto a llenar para reflejar el malestar por la sentencia.

Cientos de personas se han ido congregando poco a poco en una protesta convocada a través de las redes sociales y las asociaciones feministas, acto que ha contado con representación de las principales instituciones de Navarra, encabezadas por la consejera Ana Ollo; la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez; y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron.

Miles de personas también se han concentrado ante los juzgados de Bilbao para mostrar su "indignación". Los congregados, que han cortado el tráfico en la calle Buenos Aires, han coreado eslóganes en los que se advierte que el caso "no es abuso, es violación" y han arremetido contra "los jueces" que "también son cómplices".

En Valencia, cientos de personas han abarrotado la zona peatonal de la plaza del Ayuntamiento. Los asistentes, en su mayoría mujeres, portaban camisetas y pancartas de color morado, junto a pancartas con lemas como "Tranquila, hermana, aquí está tu manada", "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación", "Si toquen a una, ens toquen a totes" y "No es un caso aislado, se llama patriarcado".

Cientos de personas se han reunido a las puertas del Ayuntamiento sevillano, en la céntrica Plaza Nueva, convocados por el colectivo 'Alerta Feminista' para protestar por la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, iniciativa que se ha repetido en numerosas capitales españolas.

El malestar causado por la condena de nueve años de prisión impuesta por abuso sexual a los miembros de 'La Manada' se ha sentido también en Galicia con la convocatoria de movilizaciones de protesta en diez municipios bajo el lema 'Se tocan a unha respostamos todas!'.

Cientos de personas se han concentrado también en Santander, ante la sede de la Delegación del Gobierno en Cantabria, convocadas por la Asamblea Feminista de Cantabria. Coreando gritos como 'Tranquila hermana, venimos en manada', 'Si tocan a una nos tocan a todas', 'Yo si te creo' o 'No es no', los concentrados han ocupado la calzada situada frente al edificio, cortando así el tráfico en esta céntrica vía de la ciudad.