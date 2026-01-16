España eleva a 64 los casos de peste porcina tras cuatro nuevos positivos en Cataluña

¿Por qué es importante? Desde el pasado mes de noviembre se han detectado un total de 17 focos, todos ubicados en la comunidad catalana.

España ha confirmado cuatro nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Cataluña, elevando a 64 los positivos y a 17 los focos desde noviembre. Según el Ministerio de Agricultura, no se han detectado síntomas de PPA en las granjas de la zona afectada, tras analizar más de 600 animales con resultados negativos. Los primeros casos desde 1994 se registraron en Cerdanyola del Vallès, Barcelona, activando medidas de control europeas. Se estableció una Zona Infectada de 20 kilómetros, con una subdivisión en áreas de alto y menor riesgo para contener la enfermedad.

España ha confirmado cuatro nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de mayor riesgo en torno al primer caso en Cataluña, con lo que eleva a 64 los positivos en esta enfermedad y a un total de 17 los focos desde noviembre.

En el último documento de actualización publicado este viernes sobre la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Cataluña, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace un resumen de la situación recordando que se han visitado las explotaciones localizadas en la zona de influencia, según ha informado la 'Agencia EFE'.

En esas inspecciones en granja no se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la PPA en ninguna de ellas. Además, ya se han analizado más de 600 animales con resultados negativos; la mitad de ellos han sido capturados y la otra mitad son fruto de la "vigilancia pasiva".

A finales de noviembre de 2025 se localizaron en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) dos casos de jabalíes con PPA, lo que supuso la primera detección de la enfermedad desde noviembre de 1994. Inmediatamente, se activaron todas las medidas de control dispuestas en las normativas europeas y que incluyen: delimitación de una Zona Infectada (ZI); búsqueda activa y eliminación bajo control oficial de cadáveres de jabalíes silvestres, entre otras.

Asimismo, se estableció una Zona Infectada de un radio de 20 kilómetros en torno a los primeros casos detectados, subdividida en una zona de alto riesgo de seis kilómetros y una segunda zona buffer o tampón de menor riesgo que comprende los restantes 14 kilómetros, tal y como ha detallado la cartera dirigida por Luis Planas.

