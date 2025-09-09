España, a la cabeza de la OCDE en jóvenes de entre 25 y 34 años con títulos superiores

Los detalles El 53% de la población de entre 25 y 34 años tiene un título superior. La media de la OCDE se sitúa en el 48% y la de la UE, en el 45%.

España lidera entre los países de la OCDE en jóvenes de 25 a 34 años con educación superior, con un 53% frente al 48% de la media de la OCDE. Destaca por su baja tasa de abandono en estos ciclos, del 14%, comparado con el 21% de la media. El informe 'Panorama de la Educación 2025' resalta la continuidad y retención del sistema español. Sin embargo, España tiene una alta proporción de jóvenes que no superan la secundaria. Aunque invierte menos por estudiante, el esfuerzo relativo en relación al PIB per cápita es mayor que la media de la OCDE. El gasto en educación aumentó un 16,7% entre 2015 y 2022.

España se sitúa a la cabeza de los países de la OCDE en población de 25 a 34 años con un título de educación superior. En 2024, el 53% de los jóvenes en esta franja de edad tenía uno, frente al 48% de la media de la OCDE y el 45% de la media de la Unión Europea de los 25 (UE25). Además, nuestro país destaca por su baja tasa de abandono en estos ciclos, que se sitúa en el 14%, frente al 21% de los países de nuestro entorno.

Así se desprende del informe anual 'Panorama de la Educación, Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2025', publicado este martes, que resalta que el español está "entre los sistemas con mayor continuidad y menor abandono en la educación terciaria, reforzando la idea de un sistema flexible y con capacidad de retención".

Sin embargo, España sigue siendo el país europeo con mayor proporción de jóvenes que no alcanza la segunda etapa de secundaria y duplica la tasa de población que solo cuenta con estudios básicos. El porcentaje de población española adulta con bajo nivel educativo es del 34,7%, el doble que el de la UE25 (15,5%) y 16 puntos superior a la media de la OCDE (18,5%).

Menos abandono de los estudios

En cuanto a los jóvenes que cursan grados universitarios y se titulan cuatro años después de iniciarlos, España se sitúa ligeramente por encima que la media de la OCDE y de la UE25, con un porcentaje del 59%. Y mientras la edad media de ingreso coincide con los países de su entorno en los 22 años, con una mayoría femenina (54%), España presenta unas tasas de abandono tras el primer año en educación terciaria significativamente inferiores a las medias de la OCDE y de la UE25 en todos los programas.

"Ello sugiere una mayor adecuación entre la oferta y las expectativas del alumnado, así como la existencia de mecanismos de apoyo eficaces que favorecen la continuidad de los estudios", incide el informe, que destaca la baja tasa de abandono en educación superior, 10 puntos menor que en la UE25. El 26% del alumnado sigue matriculado, frente al 20% y 19% de las medias internacionales.

Por otra parte, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que sigue estudiando (60,1%) es superior tanto a la media de la OCDE (53,5%) como a de la UE25 (58,5%), pero destaca por su baja proporción de estudiantes empleados, del 10,6% frente a más del 30% en países como Alemania, Noruega o Países Bajos. Además, la proporción de jóvenes españoles que ni estudia ni trabaja es más elevada (17,6%).

'Ascensor social'

A su vez, el estudio destaca que en España las personas con educación terciaria ganan de media un 49% más que quienes han completado la segunda etapa de secundaria, una ventaja salarial algo menor que en la OCDE (54%) y la UE25 (51%). La probabilidad de tener un salario por encima de la mediana general aumenta un 30% entre quienes no alcanzan la segunda etapa de secundaria, un 42% entre quienes sí la completan y un 66% entre la población con educación terciaria.

También resalta la mejora de que un 30% de jóvenes españoles cuyos padres no completaron la secundaria lograron titularse en educación superior, una cifra superior a la de la OCDE.

Inversión educativa

En cuanto a la inversión educativa, España sigue por debajo de la media de la OCDE y de la UE en gasto por estudiante de educación primaria a terciaria: 13.385 dólares frente a 15.023 dólares de media OCDE y 14.285 dólares de media de la UE25.

Aunque nuestro país invierte menos por estudiante en términos absolutos, realiza un esfuerzo relativo mayor en función de su capacidad económica: en relación con la riqueza del país, España destina un 26,5% del PIB per cápita por estudiante, cifra que supera la media de la OCDE (25,3%) y de la UE25 (24,3%). Entre 2015 y 2022 aumentó el gasto total un 16,7%, por encima de la media internacional.