El enfado de los camioneros ante el parón obligado por la DGT: "Llevo 40 años trabajando con nieve, no es normal que estemos así"

Más de 400 camioneros se han visto obligados a detenerse en el noroeste peninsular debido a la prohibición de la DGT de circular en provincias con aviso por nieve debido a la borrasca Ingrid. Esta medida ha afectado incluso a áreas donde aún no ha nevado, causando un desabastecimiento en un centenar de tiendas en Galicia, según ASEDAS. Los camioneros, como Juan Carlos, critican la medida por considerarla desproporcionada. Algunos han quedado varados sin servicios básicos. La restricción estará vigente hasta el domingo, y ASEDAS solicita que se permita la circulación de camiones con productos esenciales para evitar más desabastecimientos.

Obligados a detenerse y sin poder entregar los suministros. Es la sorpresa que se han llevado más de 400 camioneros que esta madrugada estaban circulando por el noroeste peninsular. La DGT ha prohibido el tránsito de los camiones en aquellas provincias que se encontraban en aviso amarillo o naranja por nieve debido a la borrasca Ingrid, y ha afectado incluso a las zonas en las que todavía no había comenzado a nevar.

Las consecuencias están siendo de unas dimensiones nunca vistas. Según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), el desabastecimiento ya se ha hecho notar en un centenar de tiendas en Galicia, y podría extenderse por miles de supermercados y almacenes si la orden no se revierte.

En paralelo, los camioneros sostienen que la medida de la DGT es desproporcionada. "Llevo 40 años trabajando con nieve, no es normal que estemos así", asegura Juan Carlos, uno de los conductores afectados. De hecho, algunos, como él, han tenido que aparcar su camión pese a que ni siquiera estaba nevando: "¿Usted ve nieve aquí?".

Algunos han tenido la suerte de que la orden de parar los vehículos les ha pillado en un área de servicio y, al menos, tendrán sus necesidades básicas cubiertas. Otros, como Amalio, están en mitad de la nada y ni siquiera tienen un lugar al que acudir para comer: "Nos han dicho que está cortado y que nos busquemos la vida".

La orden de no circulación para los camiones estará en vigor, como mínimo, hasta el domingo, cuando se espera que la borrasca remita y las condiciones sean favorables para la circulación. Mientras tanto, ASEDAS pide a la DGT que permita que, como mínimo, circulen aquellos camiones que transportan productos de primera necesidad, ya que, de lo contrario, a lo largo del fin de semana se podrían producir más episodios de desabastecimiento en todo el noroeste peninsular.

