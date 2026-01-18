Enero, el mes con más cambios de testamento por desheredar a los hijos: "Una causa es la falta de relación"

Sí, pero... Para que sea válido, el cambio debe constar ante notario, con la causa concreta y el heredero identificado. Además, no se admiten notas manuscritas.

Cada enero, las notarías reciben numerosas consultas de padres interesados en desheredar a sus hijos, lo que convierte a este mes en el de más cambios de testamento. Aunque es posible desheredar, se requiere cumplir ciertas condiciones. Francisco José Vinaches, de DiG Abogados, explica que desheredar implica, generalmente, dejar sin herencia, aunque en Cataluña significa quitar la legítima. Los casos han aumentado, pero no es sencillo; se necesita un motivo justificado según el Código Civil. Para que sea válido, debe constar ante notario con causa concreta. Algunos prefieren gastar su patrimonio en vida para evitar conflictos.

Cada enero, las notarías se llenan de consultas. La razón es que muchos padres quieren saber si pueden desheredar a sus hijos, lo que convierte al primer mes del año en el que más cambios de testamento se producen.

La realidad es que sí lo pueden hacer, pero bajo una serie de condiciones. "Hay una serie de causas que habilitan al testador a desheredar a los hijos. Cuando se dice desheredar, normalmente, es que no tenga herencia", explica Francisco José Vinaches, de DiG Abogados.

Porque no en todos los sitios significa lo mismo. En Cataluña, por ejemplo, esto significa quitar la legítima, ese mínimo que la ley reserva a los descendientes aunque no aparezca en el testamento.

Con el paso de los años, los casos han aumentado: "Hay una causa que es la falta de relación continuada con el testador y que sea imputable al potencial heredero". Aun así, desheredar no es fácil. No vale un enfado puntual ni haberse distanciado de los herederos. El Supremo exige un motivo justificado recogido en el Código Civil.

De hecho, para que sea válido, debe constar ante notario, con la causa concreta y el heredero identificado dejando fuera las notas manuscritas. Y, cuando el hijo descubre que ha sido desheredado, empieza la batalla judicial: "Tiene que impugnar el testamento o bien porque él piense que el testador no estaba en sus capacidades para testar o bien porque niegue rotundamente esa falta de relación".

Aunque hay quien opta por la vía más simple para evitar conflictos: gastar todo el patrimonio en vida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.