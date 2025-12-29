Ahora

El empleo cambia de rostro: los mayores de 55 años pasan a liderar la tasa de paro

Los detalles Por primera vez en la historia, la tasa de paro de los mayores de 55 años (9,8%) supera a la de las personas de entre 25 y 54 años (9,4%).

La tasa de paro en mayores de 55 años, más alta que en las personas entre 25 y 54 años
Por primera vez, la tasa de paro de los mayores de 55 años (9,8%) supera a la de las personas de entre 25 y 54 años (9,4%). En teoría, es a partir de esa edad cuando existe mayor estabilidad laboral y los sueldos son más altos. Sin embargo, algo está cambiando. Es el caso de Miguel Ángel, que lleva ya tres años sin trabajar.

Ha sido golpeado por las dos crisis y su edad ha sido un lastre tras la pandemia para conseguir algo estable: "Ahora te piden un perfil entre 25 y 35 años", lamenta; algo que corrobora de primera mano una empresaria de hostelería: "Buscamos gente más joven porque necesitamos otras dinámicas en la forma de trabajar, como la rapidez".

Así, lejos de vivir el mejor momento laboral a partir de los 55 años, como ocurría históricamente, la tendencia se ha invertido y la tasa de paro es ahora mayor que la de los menores de 54.

Esta nueva realidad refleja también un país cada vez más envejecido. Más de la mitad de los mayores de 55 años que están en paro llevan más de un año buscando trabajo y, quienes lo encuentran, acceden, como explica Lorenzo Serrano, catedrático de la Universidad de Valencia, a empleos menos estables (52,6% temporales) y de menor calidad. Por ello, esta franja de edad se enfrenta a la precariedad en la temporalidad, en la calidad del empleo y también en los sueldos.

