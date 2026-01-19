La emoción de Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT, al recordar al maquinista del Alvia: "Era nuestro compañero"

¿Qué ha dicho? Pedro Gómez ha confirmado que el conductor es uno de los fallecidos en el descarrilamiento en Adamuz, en el que al menos 21 personas han perdido la vida.

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT en Andalucía, ha expresado su conmoción tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, que ha dejado al menos 21 fallecidos, incluido el maquinista del Alvia. Gómez ha subrayado que el tren sigue siendo un medio seguro, a pesar de lo inusual de esta tragedia. Las primeras imágenes del accidente muestran escenas de caos, con asientos descolocados y pasajeros sosteniéndose del techo. Testigos han descrito momentos de gran tensión antes del descarrilamiento, con temblores y golpes en la vía que aumentaron de intensidad, creando una sensación de pánico y confusión.

Pedro Gómez, secretario ferroviario de UGT en Andalucía, ha hablado tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz en el que han muerto al menos 21 personas. En sus palabras, ha confirmado el fallecimiento del maquinista del Alvia, uno de los convoys involucrados en el accidente.

"Lo que se traslada es que el maquinista del Alvia, que nuestro compañero, es uno de los fallecidos", ha afirmado sin poder contener la emoción en su voz: "Son muchas emociones".

Gómez ha insistido, tras el accidente, que el tren "es un medio seguro": "No estamos acostumbrados a vivir situaciones así".

Una situación que ha sido de pánico y de confusión, como muestran las primeras imágenes de uno de los convoys una vez se ha producido el descarrilamiento. En las mismas se pueden ver los asientos fuera de lugar, las pantallas de televisión, volcadas, y a los pasajeros apoyándose en el techo para poder mantenerse en pie.

Los que allí estaban han hablado sobre la gran tensión que se ha vivido en los momentos previos. "El tren ha empezado a temblar muchísimo", ha afirmado una pasajera en redes sociales, que ha afirmado que el convoy "ha descarrilado del coche 6 para atrás".

Lucas, en laSexta, ha descrito todo como "una película": "Sentimos unos golpes en la vía. No era nada raro. Pero, de repente, los golpes eran más".

"Nos pasó un tren por el otro lado y todo comenzó a vibrar mucho más. Se sintió un golpe atrás, y la sensación era que se iba a caer y a romper", ha explicado.

