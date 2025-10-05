Efectivos y voluntarios buscan sin descanso a un joven de 22 años desaparecido en Bustarviejo, Madrid

¿Qué ha pasado? Al chico, con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se le perdió la pista mientras regresaba de una excursión por la zona que realizaba con un grupo de compañeros.

Bomberos de la Comunidad de Madrid buscan a un joven de 22 años con Trastorno del Espectro Autista desaparecido en Bustarviejo. El joven se perdió durante una excursión con compañeros. En la búsqueda participan diez dotaciones de Bomberos, el Grupo Especial de Rescate en Altura y el Grupo Especial de Drones, que usaron cámaras térmicas. Tres helicópteros también colaboraron hasta el anochecer. Se estableció un Puesto de Mando Avanzado en Miraflores de la Sierra. Participan Agentes Forestales, Protección Civil, GREIM, Cruz Roja y policías locales, junto a 70-80 voluntarios. Se espera la incorporación de un helicóptero adicional.

Bomberos de la Comunidad de Madrid buscan a un joven de 22 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que desapareció a primera hora de la tarde de este sábado en la localidad de Bustarviejo. El chico se perdió mientras regresaba de una excursión por la zona que realizaba con un grupo de compañeros, según ha informado un portavoz de Emergencias 112.

En la búsqueda participan hasta diez dotaciones de Bomberos, miembros del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), que han retomado la exploración, y del Grupo Especial de Drones (GED), que han participado durante la noche de este sábado con la ayuda de la cámara térmica. Además, tres helicópteros estuvieron volando hasta el ocaso.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid establecieron el sábado por la tarde un Puesto de Mando Avanzado en Miraflores de la Sierra para coordinar los efectivos desplegados en la búsqueda. Asimismo, han intervenido Agentes Forestales de la comunidad, miembros del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (ERIVE) y las protecciones civiles de Miraflores, Guadalix de la Sierra, Navalafuente, El Molar y El Boalo.

También han participado los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), Cruz Roja de Montaña, policías locales de los pueblos de la zona y SUMMA 112-Protección Civil. "Estamos coordinando la búsqueda con una inmensa ayuda de voluntarios que se han presentado aquí altruistamente, entre 70 y 80 personas", ha detallado el oficial de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Alfonso Segura.

Está previsto que se incorpore al dispositivo un helicóptero de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.