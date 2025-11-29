Dos muertos y un herido grave en tres atropellos en Madrid

Efectivos de Emergencias en el lugar de un atropello en Madrid.

Este viernes se registraron tres atropellos en la ciudad de Madrid. En ellos, dos personas perdieron la vida y una resultó herida con carácter de gravedad, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Las víctimas mortales son una mujer mayor, que ha sido atropellada en la calle Bravo Murillo, y un varón arrollado en kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo.

Por su parte, desde Samur-Protección Civil han declarado los fallecimientos de ambos tras practicar la reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

Así, un hombre también resultó herido grave en un atropello en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 12. Ha sido trasladado al Hospital Clínico tras ser estabilizado por los servicios de emergencias, han confirmado las fuentes a Europa Press.

La Policía Municipal de Madrid está investigando los atropellos que han tenido lugar en la capital y efectivos de la Guardia Civil investigan el ocurrido en la carretera M-50.

