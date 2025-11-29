Ahora

Sucesos en Madrid

Dos muertos y un herido grave en tres atropellos en Madrid

Los detalles Las víctimas mortales son una mujer mayor, que fue atropellada en la calle Bravo Murillo, y un varón arrollado en kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo.

Efectivos de Emergencias en el lugar de un atropello en Madrid.Efectivos de Emergencias en el lugar de un atropello en Madrid.112 MADRID
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este viernes se registraron tres atropellos en la ciudad de Madrid. En ellos, dos personas perdieron la vida y una resultó herida con carácter de gravedad, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Las víctimas mortales son una mujer mayor, que ha sido atropellada en la calle Bravo Murillo, y un varón arrollado en kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo.

Por su parte, desde Samur-Protección Civil han declarado los fallecimientos de ambos tras practicar la reanimación cardiopulmonar, sin éxito.

Así, un hombre también resultó herido grave en un atropello en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 12. Ha sido trasladado al Hospital Clínico tras ser estabilizado por los servicios de emergencias, han confirmado las fuentes a Europa Press.

La Policía Municipal de Madrid está investigando los atropellos que han tenido lugar en la capital y efectivos de la Guardia Civil investigan el ocurrido en la carretera M-50.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno, acorralado por las amenazas de Ábalos y la presión de Feijóo para impulsar una moción de censura
  2. Pradas desvela que el día de la DANA recibió la orden de no molestar a Mazón sobre las 14:00: "Me la salté"
  3. Cae el hombre tras el presidente Zelenski a raíz del mayor escándalo de corrupción durante la guerra
  4. Maduro y Trump hablaron la semana pasada para abordar una posible reunión bilateral en medio de la escalada de tensión
  5. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  6. La jueza decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Helena Jubany