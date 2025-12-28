Dos menores detenidos por participar en agresiones en grupo en Valencia

Los detalles Los arrestados forman parte de un grupo de más de diez menores que agredieron "de manera indiscriminada" a personas que transitaban de manera pacífica.

Dos menores han sido detenidos en Valencia por presuntamente agredir a varias personas en grupo durante el día de Navidad, en la zona norte de la ciudad. Según fuentes policiales, forman parte de un grupo de más de diez menores que atacaron de manera indiscriminada, a veces para robar objetos de valor como teléfonos móviles, y otras sin motivo aparente. Una de las víctimas, un joven de 21 años, fue agredido al salir de un bar, sufriendo heridas en el rostro y daños en sus gafas. La Policía Local y Nacional colaboraron para identificar y detener a los sospechosos, quienes coincidían con las descripciones y presentaban heridas compatibles con las agresiones denunciadas.

Dos menores han sido detenidos por, presuntamente, agredir en grupo a varias personas en ataques registrados en la zona norte de Valencia, en los alrededores del Camino de Moncada, durante el día de Navidad.

Los arrestados, según señalan fuentes policiales, forman parte de un grupo de más de diez menores que agredieron "de manera indiscriminada" a personas que transitaban de manera pacífica. En ocasiones lo hacían para robarles algún objeto de valor, como un teléfono móvil, y en otras sin ningún motivo aparente.

Según detalla la Policía Local de Valencia, el jueves 25 de diciembre, a las 23:30 horas, una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Patraix se dirigió al Camino de Moncada para entrevistarse con un joven de 21 años que narró que, al salir de un bar con otras dos personas, fueron agredidos por un grupo de jóvenes de manera espontánea.

El denunciante presentaba un diente roto, tenía heridas en un ojo, en la boca y las gafas rotas. Los policías radiaron la descripción de los agresores a través de la emisora y también al resto de cuerpos de seguridad y efectuaron una batida por la zona.

Posteriormente, a las 00:30 horas, una patrulla de Policía Nacional localizó a dos personas que coincidían con la descripción y que presentaban heridas recientes en los nudillos de las manos compatibles con las agresiones previamente denunciadas.

La patrulla de Policía Local de Benimaclet se acercó al lugar y, a través de un video grabado por el agredido, consiguió dirimir que, de manera inequívoca, estos jóvenes eran los que habían llevado a cabo la agresión momentos antes en el Camino de Moncada. La patrulla de la Policía Local se hizo cargo de los sospechosos, que han sido detenidos.

