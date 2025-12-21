Dos detenidos por golpear con una defensa extensible a un vigilante del Metro de Barcelona

Los detalles La agresión se produjo en la parada de Trinitat Nova. La víctima, que se encontraba de servicio, echó fuera de la estación a un grupo de personas que estaban fumando en el interior. Más tarde, los jóvenes volvieron para ajustar cuentas.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos jóvenes de 21 y 22 años por agredir el pasado mes de noviembre a un vigilante de seguridad del Metro de Barcelona con una defensa extensible en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Los detenidos ya tenían antecedentes por tentativa de homicidio en 2023. Además, uno de ellos ha sido denunciado hasta en tres ocasiones por tenencia de arma prohibida por la utilización de gas pimienta.

Los agentes han pedido a la Justicia que se imponga a los detenidos las medidas cautelares de prohibición de acercarse al vigilante, así como la entrada a las instalaciones del metro.

La agresión se produjo en la parada de Trinitat Nova. La víctima, que se encontraba de servicio, echó fuera de la estación a un grupo de personas que estaban fumando en el interior. En un primer momento, el grupo abandonó las instalaciones, pero, sobre las 02.25 horas, volvieron y al ver al personal de seguridad comenzaron a increpar a los vigilantes. Estos volvieron a echar al grupo de la estación, momento en el que uno de los miembros del grupo roció con gas pimienta a los dos empleados. Instantes después, uno de los vigilantes recibió un golpe en la cabeza por la espalda con una defensa extensible. Los investigadores de los Mossos pudieron identificar a los autores de la agresión.

