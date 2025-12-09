Detienen a una mujer que fingía estar embarazada para ocultar cocaína en el falso vientre

Los detalles La mujer llegó a Madrid procedente de un vuelo internacional. En un control rutinario, los agentes sospecharon de las respuestas de la sospechosa, que finalmente se quitó la prótesis falsa.

La Policía Nacional detuvo en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a una mujer que simuló estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en un vientre falso. El incidente ocurrió el 26 de noviembre cuando la mujer llegó a Madrid en un vuelo internacional. Durante un control rutinario, los agentes sospecharon de sus respuestas y descubrieron la prótesis falsa. Al retirarla, hallaron 13 paquetes de cocaína adheridos a su abdomen. La mujer fue arrestada por presunto tráfico de drogas y puesta a disposición judicial, siendo decretado su ingreso en prisión.

Al retirarse el falso vientre quedaron al descubierto diversos fragmentos de envoltorio transparente, que hacían la función de sujetar 13 paquetes pegados al cuerpo adosados a su abdomen. Tras las pruebas pertinentes se confirmó que la sustancia era cocaína.

Por estos hechos, la mujer fue detenida por un posible delito de tráfico de estupefacientes y puesta a continuación a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

