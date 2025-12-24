Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

En California (EEUU)

Detienen a la madre de una niña que llevaba dos meses desaparecida por su asesinato

Los detalles El cuerpo sin vida de la menor fue hallado en una zona rural de Utah con signos de haber recibido impactos de bala en la cabeza.

Imagen de archivo de agentes de la Policía de California.Imagen de archivo de agentes de la Policía de California.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La madre de una niña que llevaba desaparecida desde el mes de octubre en California ha sido detenida y acusada de asesinato agravado después de que las autoridades encontrasen el cuerpo sin vida de la menor en una zona rural de Utah con signos de haber recibido impactos de bala en la cabeza.

En una rueda de prensa, el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, ha explicado los detalles del asesinato de la pequeña Melodee Meza Buzzard a manos de su madre, Ashlee Buzzard, de 40 años.

Brown ha apuntado que el pasado 7 de octubre la madre emprendió un viaje con la pequeña desde su domicilio en California hasta Nebraska. Ese día la pequeña fue captada por las cámaras de un local de alquiler de automóviles, que registró a la niña disfrazada.

La desaparición de Melodee

Dos días después, el 9 de octubre, Melodee fue vista por última vez cerca de la frontera entre Utah y Colorado. La mujer regresó del viaje sin la niña y no denunció su desaparición. Las autoridades conocieron el caso después que el colegio de la menor reportara que no había asistido a clases. Además, la ausencia de colaboración de Buzzard en la investigación despertó las sospechas de los agentes.

El sheriff ha explicado que todos los indicios apuntan a que la niña murió de un disparo en la cabeza y que la acusada intentó "deliberadamente" ocultar sus pasos. Sin embargo, las autoridades han podido recolectar pruebas que "indican claramente" que el crimen fue cometido por ella.

El padre de Melodee, Rubiel Meza, murió en 2016 cuando la niña apenas tenía pocos meses de nacida. Su familia paterna asegura que la madre no dejaba ver a la pequeña, según información citada por el diario 'Los Angeles Times'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los archivos de Epstein apuntan a que Trump habría violado a una mujer que tiempo después apareció muerta
  2. La sorpresiva estrategia de Vox para sobrevivir y que en Génova conocen: no entrar en los Gobiernos del PP
  3. Trump restringe el visado a Thierry Breton y otros cuatro directivos europeos que luchan contra los discursos de odio
  4. Comuns denuncia a García Albiol ante la Fiscalía de Odio y Discriminación por el macrodesalojo de Badalona
  5. 2025, el año en el que las mujeres se levantaron contra la violencia sexual en la política
  6. Llegan la Nochebuena y Navidad más frías desde 2010 con fuertes lluvias y nevadas en el norte