Detienen a la madre de una niña que llevaba dos meses desaparecida por su asesinato

Los detalles El cuerpo sin vida de la menor fue hallado en una zona rural de Utah con signos de haber recibido impactos de bala en la cabeza.

La madre de Melodee Meza Buzzard, desaparecida desde octubre en California, ha sido detenida y acusada de asesinato agravado tras encontrarse el cuerpo de la menor en Utah con signos de impactos de bala en la cabeza. Según el sheriff de Santa Bárbara, Bill Brown, Ashlee Buzzard, de 40 años, viajó con Melodee desde California a Nebraska el 7 de octubre. La niña fue vista por última vez el 9 de octubre cerca de Utah y Colorado. Buzzard regresó sin la menor y no reportó su desaparición. La investigación comenzó tras la alerta del colegio. La familia paterna señala que la madre no permitía visitas.

La madre de una niña que llevaba desaparecida desde el mes de octubre en California ha sido detenida y acusada de asesinato agravado después de que las autoridades encontrasen el cuerpo sin vida de la menor en una zona rural de Utah con signos de haber recibido impactos de bala en la cabeza.

En una rueda de prensa, el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, ha explicado los detalles del asesinato de la pequeña Melodee Meza Buzzard a manos de su madre, Ashlee Buzzard, de 40 años.

Brown ha apuntado que el pasado 7 de octubre la madre emprendió un viaje con la pequeña desde su domicilio en California hasta Nebraska. Ese día la pequeña fue captada por las cámaras de un local de alquiler de automóviles, que registró a la niña disfrazada.

La desaparición de Melodee

Dos días después, el 9 de octubre, Melodee fue vista por última vez cerca de la frontera entre Utah y Colorado. La mujer regresó del viaje sin la niña y no denunció su desaparición. Las autoridades conocieron el caso después que el colegio de la menor reportara que no había asistido a clases. Además, la ausencia de colaboración de Buzzard en la investigación despertó las sospechas de los agentes.

El sheriff ha explicado que todos los indicios apuntan a que la niña murió de un disparo en la cabeza y que la acusada intentó "deliberadamente" ocultar sus pasos. Sin embargo, las autoridades han podido recolectar pruebas que "indican claramente" que el crimen fue cometido por ella.

El padre de Melodee, Rubiel Meza, murió en 2016 cuando la niña apenas tenía pocos meses de nacida. Su familia paterna asegura que la madre no dejaba ver a la pequeña, según información citada por el diario 'Los Angeles Times'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.