Detienen a un hombre por una agresión sexual a una mujer y su sobrina en Puente de Vallecas

Los detalles Un hombre de 32 años ha sido detenido en Puente de Vallecas por una presunta agresión sexual a una mujer y a su sobrina de 18 años. Las víctimas denunciaron los hechos ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que investiga el caso.

Un hombre de 32 años ha sido detenido por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual a una mujer y a su sobrina de 18 años en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Según adelantó el periódico 'El Mundo', los hechos ocurrieron el pasado 28 de diciembre alrededor de las 11:20 horas. Las víctimas, ambas de nacionalidad peruana como el presunto agresor, lo conocían desde hacía varios meses y le habrían invitado a su vivienda tras una fiesta con amigos.

Tras lo sucedido, ambas mujeres interpusieron denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que se ha hecho cargo de la investigación.

Este domingo, el hombre fue arrestado y pasará a disposición judicial en las próximas horas, según fuentes policiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.