Detienen a un hombre de 54 años acusado de violar a una joven de 19 en Mérida

¿Qué ha pasado? El suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en este parque de Mérida, una zona muy concurrida de la ciudad por su cercanía a la zona arqueológica.

Un hombre de 54 años ha sido detenido por presunta agresión sexual a una joven de 19 años en Mérida, en el Parque de las Siete Sillas, una zona concurrida cerca de la zona arqueológica. Tras la agresión, la víctima, una turista extranjera, fue atendida y trasladada al hospital. Según el Ministerio del Interior, Extremadura registró 80 delitos contra la libertad sexual en el primer trimestre de 2025, de los cuales 16 fueron agresiones con penetración, lo que representa un descenso del 32,2% respecto al año anterior. El '016' es el teléfono gratuito de atención a víctimas de violencia machista.

Un hombre de 54 años ha sido detenido como supuesto autor de la agresión sexual a una joven de 19 años en la madrugada de este pasado viernes al sábado en Mérida, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar en el Parque de las Siete Sillas de Mérida, una zona muy concurrida de la ciudad por su cercanía a la zona arqueológica, y, según establece el protocolo de actuación, tras prestar atención a la víctima, la misma fue trasladada al hospital de la capital extremeña. Según ha adelantado el diario 'Hoy', la víctima sería una chica extranjera que se encontraba en la histórica ciudad de visita.

Según el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, Extremadura registró en el primer trimestre de 2025 un total de 80 casos de delitos contra la libertad sexual, de los cuales 16 fueron agresiones sexuales con penetración. Esta cifra supone un descenso del 32,2 por ciento de los delitos contra la libertad sexual con respecto al mismo periodo en el año anterior, cuando se registraron 118 de casos.

'016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.