Operativo policial

Detienen en Burriana a un fugitivo condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor

¿Qué ha pasado? El hombre, que ya ha ingresado en prisión, abusó de la hija de su pareja durante seis meses en 2019.

La Policía Nacional detiene a un fugitivo reclamado por la Audiencia Provincial por agredir sexualmente a una menor.
La Policía Nacional detuvo la semana pasada en Burriana (Castellón) a un hombre fugado de la Justicia y que había sido condenado a 15 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor. En concreto, los agentes arrestaron al hombre, de 46 años, ya que estaba reclamado por la Audiencia Provincial de Valencia.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron a mediados del 2019 en la provincia de Valencia, cuando el ya detenido abusó de forma continuada durante un periodo aproximado de seis meses de la hija menor de edad de la que era su pareja en esos momentos.

A principios del mes de mayo del presente año, agentes de la Policía Nacional comenzaron una investigación para localizar, detener y poner a disposición judicial al prófugo tras un requerimiento judicial.

Al parecer, el hombre, que habría sido condenado a 15 años de prisión, se encontraba en paradero desconocido y podría sustraerse de la acción de la Justicia por haber intentado obtener un pasaporte tras haberle sido retirado el suyo.

Tras varios meses de investigación y numerosas pesquisas, los agentes localizaron al fugitivo en la localidad castellonense de Burriana, siendo detenido y puesto a disposición de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual ha decretado su ingreso en prisión.

