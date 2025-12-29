Detenidos tres miembros de los Trinitarios implicados en un ataque con machetes a un joven en Madrid

Los detalles La víctima se cruzó casualmente con jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don't Play para hacer una 'caída', una incursión premeditada en 'zona rival' para agredir de forma grupal a otra persona.

La Policía Nacional detuvo a tres miembros de los Trinitarios por un ataque con machetes a un joven en un parque de Madrid en noviembre. La víctima, sin vínculos con bandas violentas, fue agredida al azar por estos jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don't Play (DDP) para realizar una "caída" en territorio rival. El 16 de diciembre, se arrestó a un adulto y dos menores por tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal. La agresión dejó al joven con lesiones graves y los detenidos enfrentan medidas judiciales, incluyendo ingreso en un centro de menores.

La Policía Nacional han detenido a tres Trinitarios implicados en un ataque con machetes a un joven en noviembre pasado cuando se encontraba con un grupo de amigos en un parque de Madrid, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La víctima no tenía relación alguna con grupos juveniles de carácter violento y se cruzó casualmente con estos jóvenes que buscaban a miembros de los Dominican Don't Play (DDP) para hacer lo que en el argot de bandas se conoce como 'caída', una incursión premeditada en 'zona rival' para agredir de forma grupal a otra persona.

Tras la investigación llevada a cabo, el 16 de diciembre pasado se procedió a la detención de tres varones, uno mayor de edad y dos menores, acusados de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal, al estar todos ellos vinculados con los Trinitarios.

La violenta agresión, que causó al joven lesiones muy graves en abdomen, costado y espalda, se produjo la noche del 15 de noviembre último cuando la víctima se encontraba con unos amigos en un parque del distrito madrileño de Latina.

Según las primeras investigaciones, los agentes concluyeron que el joven fue escogido al azar "por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival, ya que no tenía ninguna relación con grupos violentos".

Le exigieron que realizara símbolos ofensivos hacia el grupo rival y le obligaron a entregarles su teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido que, a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Esto desencadenó la agresión con cuchillos que portaban ocultos entre sus ropas, acometiendo contra él hasta en cinco ocasiones, causándole lesiones muy graves en abdomen, costado y espalda, que pusieron en grave riesgo su vida. Los detenidos pasaron a disposición judicial y se acordó el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados y el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.