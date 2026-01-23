Detenidos tres jóvenes en Madrid por obligar a una chica a desnudarse, grabarla y difundirlo en la red

Los detalles Los detenidos, todos ellos de 25 años, son dos mujeres y un hombre que se enfrentarían a delitos de detención ilegal, lesiones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos.

La Policía Nacional ha arrestado en Villa de Vallecas, Madrid, a tres jóvenes de 25 años, dos mujeres y un hombre, por forzar a una chica de 18 años, conocida suya, a desnudarse mientras la grababan y difundían el vídeo en la red. Los detenidos enfrentan cargos por detención ilegal, lesiones, trato degradante y revelación de secretos. El incidente ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando retuvieron y agredieron a la joven. El varón fue arrestado el día 14 y las mujeres el miércoles siguiente. Los tres han sido puestos a disposición judicial mientras se investiga el motivo del crimen.

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Villa de Vallecas a tres jóvenes de 25 años -dos mujeres y un varón- por obligar a una chica de 18, conocida de ellos, a desnudarse mientras la grababan con un móvil y difundir la imagen en la red.

A los arrestados se les atribuyen supuestos delitos de detención ilegal, lesiones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 8 en el citado distrito de Madrid cuando los detenidos retuvieron contra su voluntad a la joven, a la que agredieron y obligaron a desnudarse. Los arrestados grabaron la acción con un móvil y la difundieron por plataformas de mensajería instantánea.

Los agentes detuvieron al varón el pasado día 14 y a las dos jóvenes implicadas el miércoles, y han puesto a todos ellos a disposición judicial mientras que se trata de esclarecer el móvil que les llevó a cometer esta acción.

