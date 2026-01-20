Detenido un tren de alta velocidad en un túnel entre Girona y Figueres por una avería

Imagen de archivo de un grupo de viajeros en la ventanilla de la estación Renfe

Los detalles Unos 130 pasajeros viajan a bordo y está previsto que otro tren acuda a este ese punto para realizar el transbordo en paralelo. La línea de alta velocidad ha quedado interrumpida por acumulación de agua en la vía este martes sobre las 11:06 horas

Un tren de alta velocidad quedó detenido en un túnel entre Girona y Figueres debido a una avería en la catenaria, según Protección Civil. A bordo viajaban 130 pasajeros, y se organizó un transbordo con otro tren. El incidente activó el plan Ferrocat de emergencias, coincidiendo con una alerta por temporal de lluvias en la provincia. La línea de alta velocidad fue interrumpida brevemente por acumulación de agua, resuelta en 31 minutos, según Adif. Además, las líneas R11 y RG1 de Rodalies se cortaron por más de una hora debido a un árbol caído en las vías.

Un tren de alta velocidad se encuentra detenido en un túnel entre Girona y Figueres (Girona), según informa Protección Civil, que atribuye el incidente a una avería de la catenaria.

Unos 130 pasajeros viajan a bordo y está previsto que otro tren acuda a este ese punto para realizar el transbordo en paralelo. A causa del incidente, Protección Civil ha puesto en marcha el plan Ferrocat de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril en un día en que la provincia se encuentra en alerta por el temporal de lluvias.

La línea de alta velocidad ha quedado interrumpida por acumulación de agua en la vía este martes sobre las 11:06 horas, quedando solucionada a las 11:37 horas, según ha trasladado la propia Adif.

La línea ferroviaria gerundense se ha visto afectada por el temporal de lluvias e inundaciones que afecta al litoral catalán este martes, que ha obligado a cortar más de una hora las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona por la presencia de un árbol caído en las vías.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.