Detenido el presunto autor de 12 robos con fuerza en domicilios de Tarragona

¿Por qué es importante?El hombre estaba siendo investigado inicialmente por 10 robos con fuerza en viviendas. La Unidad de Investigación de El Vendrell que asumió el caso consiguió vincularlo con tres robos más, cometidos entre los días 20 y 21 de diciembre.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de 12 robos con fuerza en domicilios y dos hurtos de vehículos cometidos en distintos puntos de Tarragona, principalmente en la zona del Camp.

Según se ha informado durante el día de hoy, el arresto se produjo el pasado miércoles en el barrio tarraconense de Campclar después de que los Mossos recibieran un aviso por una pelea.

Varias patrullas se desplazaron al lugar de los hechos e identificaron a uno de los implicados en ella y, al comprobar su identidad, los agentes constataron que sobre él pesaba una orden de detención en vigor emitida por la Unidad de Investigación de El Vendrell.

De acuerdo con la información facilitada por los Mossos y recogida por la agencia EFE, el hombre estaba siendo investigado inicialmente por 10 robos con fuerza en viviendas y un hurto de vehículo. La investigación sitúa estos hechos entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado, principalmente en la comarca del Baix Penedès.

Las pesquisas posteriores han permitido vincular al detenido con tres robos con fuerza más en domicilios, cometidos entre los días 20 y 21 de diciembre. En la mayoría de los casos, el sospechoso accedía a las viviendas forzando puertas o ventanas y sustraía objetos de fácil salida en el mercado de segunda mano, además de dinero en efectivo, joyas y tarjetas bancarias.

Los robos se perpetraron en domicilios de Cunit, Coma-ruga, Segur de Calafell, Tarragona y Mont-roig del Camp. El detenido pasó este sábado a disposición judicial ante el juzgado de guardia de El Vendrell.

