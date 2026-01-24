Detenido en Málaga por agredir sexualmente a una mujer en pleno vuelo

¿Qué ha pasado? Los hechos habrían tenido lugar el pasado 13 de enero cuando la Guardia Civil arrestó a un joven de 30 años que fue denunciado por otra pasajera por realizarle tocamientos durante el trayecto.

Una persona ha sido detenida en Málaga por presunta agresión sexual a una pasajera durante un vuelo, según la Guardia Civil. El incidente ocurrió el 13 de enero en un avión procedente de Praga. Al llegar al aeropuerto Málaga-Costa del Sol, una mujer denunció haber sufrido tocamientos por parte de un pasajero español de 30 años, quien fue identificado y detenido por la Guardia Civil. Previamente, un equipo de sanitarios atendió a la mujer, que se encontraba indispuesta. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. El teléfono '016' ofrece atención gratuita a víctimas de violencia machista, disponible las 24 horas.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.