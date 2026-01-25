Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en Lleida

Los detalles Según recoge la Agencia Efe, habría sido el propio detenido el que ha acudido a una comisaría a confesar que había matado a una mujer.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en Lleida. El incidente ocurrió en un piso de la calle Ciutat de Fraga. La División de Investigación Criminal de Ponent está a cargo del caso para determinar las causas y la relación entre el detenido y la víctima, aunque no se investiga como violencia machista según la Agencia Efe. El hombre se entregó voluntariamente en la comisaría tras confesar el crimen. Varias dotaciones policiales confirmaron la muerte en la vivienda. El detenido permanece en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en un piso de Lleida.

Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, los hechos se han producido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida. La División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas.

Además, según recoge la Agencia Efe citano a fuentes de la investigación, por el momento no se investiga como un posible caso de violencia machista. Eso sí, los investigadores tratan de esclarecer cuál era la relación entre detenido y víctima.

Efe también recoge que ha sido el hombre quien voluntariamente ha acudido durante la tarde de este domingo a una comisaría a comunicar que había matado a una mujer.

Varias dotaciones policiales se han desplazado a la vivienda indicada por el hombre, donde han confirmado la muerte violenta de una mujer, tras lo que se ha procedido a la detención en comisaría del presunto autor.

El hombre, que ha sido detenido esta tarde, se encuentra en estos momentos en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.