Ahora

Investigación en curso

Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en Lleida

Los detalles Según recoge la Agencia Efe, habría sido el propio detenido el que ha acudido a una comisaría a confesar que había matado a una mujer.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo.Euorpa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a un hombre de 65 años por la muerte violenta de una mujer de 53 en un piso de Lleida.

Según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado, los hechos se han producido en una vivienda situada en la calle Ciutat de Fraga de Lleida. La División de Investigación Criminal (DIC) de Ponent se ha hecho cargo del caso para esclarecer las causas.

Además, según recoge la Agencia Efe citano a fuentes de la investigación, por el momento no se investiga como un posible caso de violencia machista. Eso sí, los investigadores tratan de esclarecer cuál era la relación entre detenido y víctima.

Efe también recoge que ha sido el hombre quien voluntariamente ha acudido durante la tarde de este domingo a una comisaría a comunicar que había matado a una mujer.

Varias dotaciones policiales se han desplazado a la vivienda indicada por el hombre, donde han confirmado la muerte violenta de una mujer, tras lo que se ha procedido a la detención en comisaría del presunto autor.

El hombre, que ha sido detenido esta tarde, se encuentra en estos momentos en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El punto de la vía en el que descarriló el Iryo en Adamuz era de 1992 y no se había renovado
  2. Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a una mujer
  3. Un hombre confiesa que ha matado a un menor de 13 años en Sueca y se entrega a la Guardia Civil: la víctima era amigo de su hijo
  4. Pedro Sánchez alerta sobre el PP en Aragón: "No es el dique de contención de la ultraderecha, sino la puerta de entrada a sus políticas"
  5. Los padres, contra TikTok: seis familias denuncian a la plataforma tras perder a sus hijos por el 'reto del desmayo'
  6. Lluvia, nieve y avisos por todo el país: la borrasca Joseph sustituye a Ingrid la próxima semana