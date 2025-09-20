Detenido un hombre como presunto autor de un homicidio en Lopera (Jaén)

Los detalles La Guardia Civil ha concluido con la detención de un hombre de 39 años la investigación iniciada a raíz del descubrimiento de un cadáver con signos de violencia de otro varón el pasado 10 de agosto.

La Guardia Civil detuvo el 21 de agosto a un hombre de 39 años en Lopera, Jaén, como presunto autor de un homicidio, además de robos con violencia e intimidación y robo con fuerza. La investigación comenzó el 10 de agosto tras el hallazgo de un hombre de 38 años muerto en su domicilio con signos de violencia. La ausencia de testigos y la complejidad del caso llevaron a los agentes a usar datos policiales, análisis forense y videovigilancia para identificar al sospechoso. También se le vincula con robos de joyas, dinero y drogas. Parte de los objetos robados fueron recuperados, y un segundo hombre fue investigado por receptación.

La Guardia Civil detuvo el pasado día 21 de agosto a un hombre de 39 años de edad, vecino de la localidad jienense de Lopera, como presunto autor de un delito de homicidio, así como por delitos de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza, según ha informado el propio Instituto Armado en una nota.

La investigación de los hechos se remonta al pasado día 10 de agosto, cuando un hombre de 38 años de edad fue hallado muerto en su domicilio de la localidad jienense con claros signos de violencia.

Como pudieron comprobar los agentes, la víctima llevaba al menos dos días desaparecida, pero la ausencia de testigos directos y la complejidad de la escena del crimen obligaron a los investigadores a abrir varias líneas de trabajo hasta consolidar una hipótesis sólida sobre lo ocurrido.

A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil combinó la recopilación de datos de interés policial, inspecciones oculares y análisis forense con el estudio de imágenes de videovigilancia y herramientas de análisis digital multidisciplinar, lo que ha permitido identificar al presunto autor y lograr conocer la fecha y hora en la que se produjeron los hechos.

Además, la información recopilada también recoge que, presuntamente, el detenido estaba igualmente implicado en un robo con fuerza en el que se sustrajeron joyas y dinero, así como su presunta autoría de un robo con violencia e intimidación donde se apoderó de sustancias estupefacientes, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

En el transcurso de la operación, los agentes lograron recuperar parte de los objetos robados, entre ellos joyas y un teléfono móvil. Además, un segundo varón de 34 años ha sido investigado como presunto autor de un delito de receptación, al haber recibido parte de los efectos procedentes de los robos.