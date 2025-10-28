Ahora

Con una pistola y simbología nazi

Detenido un hombre en Benalmádena por retener y violar a una joven a la que conoció en Tinder

Los detalles Los agentes hallaron una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha en el registro de la propiedad del detenido. La mujer podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo.

La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a una persona por presuntamente retener en su casa y violar a una joven a la que conoció en la aplicación de citas Tinder.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los hechos ocurrieron en 11 de octubre sobre la ocho de la tarde hasta las doce del mediodía del siguiente día y durante el cautiverio supuestamente la violó en varias ocasiones.

Las versiones de ambos difieren radicalmente sobre lo sucedido en el inmueble, según ha adelantado este martes el diario Sur, que precisa que el hombre niega los hechos y mantiene que fueron relaciones consentidas y la mujer asegura que fue violada y sufrió actos humillantes y degradantes. El hombre habría violado a su víctima en reiteradas ocasiones con una "gran violencia", según el citado medio.

La mujer ha presentado ante la Policía unos partes médicos en los que se refleja que podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo y durante un registro domiciliario los agentes han encontrado una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.

