Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en Madrid

Un hombre de 61 años ha sido arrestado por apuñalar a su expareja en el cuello en un parque del distrito madrileño de Usera. La agresión ocurrió sobre las 00:15 horas en el Camino de Perales, donde el atacante usó un arma blanca que aún no ha sido localizada. A pesar de la gravedad de uno de los cortes, la vida de la mujer no corre peligro gracias a la rápida actuación de los agentes del Grupo de Atención Ciudadana, quienes contuvieron la hemorragia. Posteriormente, Samur Protección Civil estabilizó a la víctima y la trasladó al Hospital 12 de Octubre.

Según ha recogido la Agencia Efe, la agresión se ha producido sobre las 00:15 horas en el Camino de Perales y las primeras pesquisas policiales señalan que el agresor atacó a la mujer en el cuello con un arma blanca que, por el momento, no ha sido encontrada.

A pesar de que uno de los cortes la hirió de gravedad cerca de la carótida, la vida de la mujer no corre peligro gracias a la rápida intervención para contener la fuerte hemorragia con gasas que efectuaron los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) que patrullaban la zona.

Una vez llegó Samur Protección Civil, los sanitarios estabilizaron a la víctima y la trasladaron con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre con escolta de la Policía Municipal de Madrid.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

