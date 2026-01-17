Ahora

Agresión machista

Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en Madrid

Los detalles Un hombre de 61 años ha sido detenido este sábado por haber asestado dos puñaladas en a su expareja en un parque del distrito madrileño de Usera.

Ambulancia de SAMUR frente al Hospital 12 de Octubre de MadridAmbulancia de SAMUR frente al Hospital 12 de Octubre de MadridEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 61 años ha sido detenido este sábado por asestar dos puñaladas en el cuello a su expareja en un parque del distrito madrileño de Usera durante la madrugada.

Según ha recogido la Agencia Efe, la agresión se ha producido sobre las 00:15 horas en el Camino de Perales y las primeras pesquisas policiales señalan que el agresor atacó a la mujer en el cuello con un arma blanca que, por el momento, no ha sido encontrada.

A pesar de que uno de los cortes la hirió de gravedad cerca de la carótida, la vida de la mujer no corre peligro gracias a la rápida intervención para contener la fuerte hemorragia con gasas que efectuaron los agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) que patrullaban la zona.

Una vez llegó Samur Protección Civil, los sanitarios estabilizaron a la víctima y la trasladaron con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre con escolta de la Policía Municipal de Madrid.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La economía como arma por Groenlandia: la UE golpea a Trump donde más le duele y él amenaza con más aranceles
  2. Un Nobel, una humillación y dos mujeres que quieren liderar Venezuela en una partida en la que Trump decide
  3. De la 'doctrina Monroe' a la 'doctrina Donroe': Trump redibuja un nuevo imperialismo yanki
  4. La represión del ICE pasa factura a Trump: los republicanos y sus más fieles seguidores, cada vez más divididos y con más dudas
  5. Luces y sombras del Irán del sha: una imagen de modernidad bajo una monarquía autoritaria apoyada en una fuerte represión política
  6. Equipo de Investigación desvela con pruebas todo lo que falló en el castillo hinchable de Mislata y habla con los padres de Vera, quien falleció tras la tragedia