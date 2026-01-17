Detenido un hombre por agredir y amenazar a su pareja con un hacha en Pontevedra tras verle una conversación de WhatsApp

Imagen de archivo de las sirenas de un coche de la Policía Local de Galicia.

El contexto El Ayuntamiento ha trasladado que los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero alrededor de las 14:15 horas, cuando la Policía Local recibió el aviso de un vecino que alertaba de la presencia de una mujer en la calle pidiendo auxilio.

La Policía Local de Pontevedra detuvo a un hombre por un presunto delito de violencia machista tras agredir y amenazar a su pareja con un hacha. Los hechos ocurrieron el 13 de enero cuando la policía recibió el aviso de un vecino sobre una mujer pidiendo auxilio en la calle. La víctima relató que su pareja la empujó, le quitó el móvil y la amenazó con un hacha tras ver una conversación de WhatsApp. La mujer confesó que no era la primera vez que ocurrían estos episodios, pero no había denunciado antes por miedo. El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. Además, se recuerda que el 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Pontevedra por un supuesto delito de violencia machistatras agredir y amenazar a su pareja con un hacha. Unos hechos violentos que se habrían repetido en varias ocasiones, según ha relatado la afectada.

Según ha trasladado el Ayuntamiento de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero alrededor de las 14:15 horas, cuando los agentes recibieron el aviso de un vecino que alertaba de la presencia de una mujer en la calle pidiendo auxilio.

Dos patrullas se desplazaron hasta la vivienda, donde se entrevistaron con la víctima. Según el testimonio de ella, su pareja inició una discusión tras verle una conversación de WhatsApp.

Los hechos se "tornaron violentos" cuando el hombre supuestamente la empujó, le arrebató el teléfono móvil y la amenazó con un hacha. Ante el temor por su integridad, la mujer huyó del domicilio.

Asimismo, la víctima relató que esta no era la primera vez que se producían hechos similares, aunque no se había atrevido a denunciarlos "por miedo".

Los agentes localizaron al hombre en el interior de la vivienda en un estado de "visible alteración". Durante la entrevista, admitió haber mantenido una discusión y confesó que también había amenazado a su hermano al considerarlo implicado en los mensajes de WhatsApp.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.