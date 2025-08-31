Detenido por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer en Manresa, Barcelona

Los detalles La víctima se encuentra hospitalizada en estado grave tras el apuñalamiento. Por su parte, el arrestado tenía una orden de alejamiento de su pareja, que rompió.

Los Mossos d'Esquadra en Manresa (Barcelona) han detenido a un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer, quien está hospitalizada en en estado grave, y de la que tenía una orden de alejamiento.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 6:00 horas de este sábado en la vivienda donde reside la víctima, situada en la plaza de Sant Ignasi, según ha avanzado 'NaciòManresa' y han confirmado a EFE fuentes policiales. En ese momento, el hombre, presuntamente, agredió a la víctima con un arma blanca y, después, la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron poco después, sobre las 7:30 horas, al presunto agresor en una gasolinera de esta localidad. Ahora, la Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el detenido tiene, además, varios antecedentes, y pasará en las próximas horas a disposición judicial por esta agresión.

Por su parte, la víctima, que resultó con heridas de gravedad por el apuñalamiento y la caída, aunque su vida no corre peligro, fue trasladada por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

'016', teléfono contra la violencia machista

El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.