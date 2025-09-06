Ahora

Detenida una persona como responsable de provocar un incendio en Cabanela (A Coruña)

El contexto El incendio se produjo el pasado día 26 de agosto y fue extinguido rápidamente gracias a la colaboración ciudadana porque se había originado entre dos viviendas cercanas a una zona arbolada.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo ha detenido a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe (A Coruña).

Según ha informado el Instituto Armado, el fuego se extinguió con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.

A raíz de ello, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer el suceso e identificó, tras el análisis de la información recabado, al presunto autor del incendio, un vecino de la localidad que fue detenido.

Ahora ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Carballo.

