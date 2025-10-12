Ahora

Él alertó a la Ertzaintza de lo ocurrido

Detenida por intentar agredir con un cuchillo a su pareja en Pasaia, Guipúzcoa

Los detalles Al parecer, la mujer, de 33 años, tuvo una discusión con su pareja en el domicilio familiar, tras lo que habría intentado herirla con un cuchillo.

Agentes de la Ertzaintza han detenido en en Pasaia (Guipúzcoa) a una mujer de 33 años por un presunto delito de lesiones en el ámbito de violencia doméstica, en grado de tentativa.

Al parecer, la mujer había tenido una discusión con su pareja en el domicilio familiar, tras lo que habría intentado herirla con un cuchillo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 10:00 horas de este sábado, un ciudadano reclamó la atención de una patrulla de la Ertzaintza que circulaba por el casco urbano de Pasaia.

Esta persona explicó a los agentes que en el transcurso de una discusión con su pareja en el domicilio familiar, ubicado en las inmediaciones, esta le había atacado con un cuchillo, aunque no había logrado herirlo, ya que se había protegido con una mochila.

Ante estos hechos, varias dotaciones policiales se dirigieron a la vivienda y procedieron al arresto de la sospechosa por un delito de lesiones en grado de tentativa en el ámbito de violencia doméstica.

